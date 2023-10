Sergio Massa habló de la suba del dólar y lanzó una dura amenaza: "Hasta que no los vea presos, no paro"

Durante un encuentro en la Cámara Argentina de Servicios y Comercios, Sergio Massa dejó un fuerte mensaje que sembró dudas sobre a quién podría estar dirigido. "Hasta que no los vea presos, no paro. Me voy a ocupar de que vayan en cana", dijo el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria.

"Tengo claro que no son esos 4 o 5 vivos que están jugando al arbitraje, me voy a ocupar, esta vez, la vez pasada se me escapó a Uruguay el jefe", dijo Sergio Massa a los empresarios presentes del encuentro. No dejó indicios de a quién se refirió, pero agregó: "Esta vez me voy a ocupar de que no se escape y vaya en cana, porque creo que alguna vez en la Argentina el que especula con el ahorro de la gente y el que sobre los arbitrajes genera ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso".

"Creo que la Argentina necesita algunos presos sobre la base de la especulación del ahorro de la gente y del patrimonio de las empresas y creo que es tiempo de ponerle el límite. Desde la política hay que ponerles el límite a los irresponsables y con el poder del Estado hay que ponerle el límite a los delincuentes que juegan por el patrimonio y el ahorro de la gente", agregó

"Y yo puedo ganar o perder una elección porque eso es secundario, pero tengan la plena seguridad de que de acá al 10 de diciembre me voy a ocupar de ver esos 4 ó 5 pícaros en cana. Y se los digo para que después no empecemos porque se atacan al mercado, las libertades, hasta que no los vea presos, no paro", se dirigió a los "especuladores".

Sergio Massa lanzó estos dichos luego de la fuerte suba del dólar, y tras los dichos en contra del peso por parte de Javier Milei, quien expresó: “Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”.

