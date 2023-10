Qué dijo Victoria Villarruel sobre el acercamiento de Javier Milei a Luis Barrionuevo

Al ser consultada por el vínculo de Javier Milei con Luis Barrionuevo, Victoria Villarruel admitió que no está en sintonía con la posibilidad de que el sindicalista pueda sumarse a La Libertad Avanza. "Me incomoda, sí, por supuesto, como le incomoda a cualquier persona en un país en el cual no hay agremiación libre", confesó al tiempo de expresar que "no lo conoce".

"Yo estoy cómoda con que se sumen las personas que quieran cambiar la realidad de la República Argentina. Barrionuevo no es un personaje con el que yo tenga acuerdo", agregó en diálogo por LN+. En una forma de argumentar, Villarruel comparó al titular del gremio de los Gastronómicos con un gremialista histórico del peronismo. José Ignacio Rucci.

"Si yo tengo que hablar de un sindicalista, a mí me gusta Rucci. No me gustan los sindicalistas del presente. Lo estoy marcando para que se entienda la divergencia que yo tengo", aclaró.

La referencia de la candidata a vicepresidenta fue en respuesta al duro cruce que mantuvo Milei con Patricia Bullrich durante el debate presidencial, en el que la figura de Juntos por el Cambio subrayó que el libertario había armado sus listas con "ladrones" y dirigentes del kirchnerismo.

Al momento en el que Bullrich ahondó sobre la alianza del libertario con Barrionuevo, Milei solo atinó a responder: "Vos también tenés gente que viene de otras partes".

De todas formas, Villarruel afirmó que no le consta “que haya ningún delincuente” en el espacio que ella integra. “Gente de otro lado, sí. Nosotros tenemos gente que en su momento ha estado en el kirchnerismo pero también tenemos gente que ha estado en Cambiemos y de esa gente no se menciona”, cerró.