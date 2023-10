Guerra en Israel: la oposición le insistió al Gobierno que considere a Hamás como terroristas

En medio de la sesión de Diputados por la Ley de Alquileres y la devolución del IVA, los legisladores se tomaron un momento para reflexionar sobre la guerra en Israel. Javier Milei (LLA) apoyó el contraataque militar israelí y Juntos por el Cambio le pidió al Gobierno que incluya en un DNU a Hamás como una organización terrorista.

"El Gobierno debería decidir ya dictar un decreto para incorporar a Hamas como organización terrorista", sostuvo el titular del bloque UCR, Mario Negri. Y remarcó: "Le digo al Gobierno que cuide sus alianzas: que no se cuele Irán, país que promueve el terrorismo".

Por su parte, el Frente de Izquierda, en boca de Romina del Plá (FIT) reivindicó "el derecho a la rebelión palestina", aunque aclaró que "no están de acuerdo con los métodos que implementan". También se desligó de Hamás, que lo considera "clerical y teocrática". "Está claro que tiene vínculos con el régimen iraní", afirmó.

"Se está avanzando con una mayor ofensiva bélica que va a ser una mayor carnicería de todos los pueblos de Gaza", afirmó la diputada del Frente de Izquierda. "No aceptamos que nuestra crítica al sionismo se la vincule con el antisemitismo". Al cierre, sostuvo: "Reivindicamos el derecho a rebelión del pueblo palestino".

Mientras hablaba, Victoria Villarruel (LLA), candidata a vice de Javier Milei, empezó a interrumpir a la diputada. "Callate, Villarruel", le dijo Bregman. "No me cayó nada", contestó. Un rato después, Javier Milei (LLA) señaló: "Quiero expresar mi apoyo a Israel en el legítimo uso de la fuerza contra los ataques terroristas".

Javier Milei reivindicó el ataque militar de Israel a Palestina

Desde el comienzo de la sesión circuló la versión de que los distintos bloques se pusieran de acuerdo para redactar un texto en conjunto en repudio. Sin embargo, voceros de los distintos espacios confirmaron ante MDZ, que por ahora no hay acuerdo y que sólo quedarán registradas las expresiones.

La visión del oficialismo sobre la guerra en Israel

Por el Frente de Todos, uno de los pocos en hablar fue Eduardo Valdés, que destacó el trabajo de la Cancillería para repatriar a los argentinos y argentinas que quedaron en Israel. "Vaya nuestra solidaridad con todas las víctimas y familiares, no aceptamos y condenamos todo tipo de violencia para resolver los conflictos entre países".

"Exhortamos a recuperar los ámbitos de negociación en el conflicto", indicó el exembajador en el Vaticano. "El terrorismo y la guerra no arrojan soluciones. Es una derrota, trabajemos todos juntos por la paz", cerró, en referencia a la definición que dio el Papa Francisco, un hombre cercano a Eduardo Valdés.

Para Juntos por el Cambio no fue "un ataque más"

El discurso que con más énfasis defendió al Estado de Israel lo esbozó Sabrina Ajmechet (PRO), que llevaba la bandera de este país en su banca, junto con la Argentina. Destacó que Patricia Bullrich fue la única candidata a presidenta que estuvo ayer en la movilización. Además, criticó a los diputados de la Izquierda por no condenar el atentado: "Los invito a que vayan a la franja de Gaza con el pañuelo verde y la agenda LGBTIQ".

En la misma línea, comentó que lo que se vivió el sábado "no es un ataque más". "Desde el Holocausto no se volvió a repetir un episodio tan trágico que llevara a la cantidad de judíos muertos que vimos esta semana", indicó y remarcó que "no había vuelto a pasar y pensamos que nunca más iba a suceder, y aquí estamos y lo primero que tenemos que hacer es condenarlo fuertemente”.

“Israel comenzó a defenderse tras el ataque que ha recibido y hemos tenido que escuchar recién en la forma moderna que toma el antisemitismo, que es el antisionismo, a diputados aquí presentes que no condenaron explícitamente el terrorismo que está sufriendo Israel en este momento”, destacó la diputada.