Paso Cristo Redentor: el reclamo de empresarios mendocinos que incluye a Alfredo Cornejo

La Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM) emitió un duro comunicado titulado "Paso Cristo Redentor: frente al centralismo y el desinterés". Advirtieron que, con el cierre en 2023 debido a las inclemencias climáticas, se registraron "pérdidas realmente millonarias para el sector privado". En ese orden, acusaron falta de coordinación entre las autoridades provinciales y las nacionales y, además, hicieron mención a un compromiso cinco puntos específicos con el sector por parte del gobernador electo, Alfredo Cornejo.

"En lo que va del invierno 2023, las inclemencias del tiempo con nevadas que desde hace tiempo no se registraban, hicieron que el Paso Cristo Redentor estuviera cerrado más de 60 días, con las consecuentes pérdidas económicas que lleva paralizar el tráfico de camiones, buses y autos particulares. Estudios efectuados por la Asociación Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam), indican que, por estar parado, un camión genera quebrantos desde US$250 directos y otros no contemplados, que podrían elevarlos sin dudas, a US$500 por unidad por día. Esto, multiplicado por los camiones varados que llegan a ser miles, son pérdidas realmente millonarias para el sector privado y para el país en su conjunto, que no logran detener los gobiernos de turno" comienza el escrito de los empresarios mendocinos.

Y sigue: "Esto vuelve a repetirse a pesar de los incesantes e históricos reclamos vinculados a la ineficiencia y falta de coordinación de los organismos nacionales y chilenos que interactúan en el Paso Internacional Cristo Redentor (Aduana, Senasa, Migraciones, Gendarmería, Ejército, Vialidad por nombrar algunos). Solo para tomar dimensión, el flujo diario de camiones en el paso internacional, se estima entre mil doscientos a mil trescientos camiones diarios, que provienen no solo de nuestra región, sino también desde países limítrofes como Paraguay, Brasil y Bolivia, a los destinos de Asia y el resto del mundo. El eje bioceánico es la salida natural, por su posición mediterránea, a puertos del Océano Pacífico y uno de los principales pasos nacionales hacia los puertos de Valparaíso y San Antonio, en el vecino país de Chile".

"Desde el sector privado dedicado a la logística del comercio exterior, los reclamos se han multiplicado en el tiempo con el fin de que, de una vez por todas, los distintos niveles de Gobierno -provincial y principalmente nacional- mejoren algo de una situación que roza la anarquía, es notablemente ineficiente y evidencia una escasa coordinación en el funcionamiento de los organismos involucrados. Es fundamental atender estos reclamos y dar a los empresarios mencionados, la participación que merecen por ser los verdaderos protagonistas de las actividades económicas que se desarrollan en la zona", señalaron desde la UCIM.

Asimismo, mencionar que "a los problemas administrativos que hacen sumamente engorroso atravesar de un país a otro (normativas diferentes para Argentina y Chile, espacios no acordes a las demandas de espacio y flujo, horarios arbitrarios de atención, por solo mencionar algunos inconvenientes, sin contar los climáticos), se han sumado del lado chileno los problemas de inseguridad que hacen aún menos probable que las cargas lleguen en tiempo y forma a destino. Entendiendo que los negocios no pueden estar en manos de burócratas, abúlicos, gente no comprometida con su tarea y los negocios internacionales (que mucho aportan a las economías nacionales también) es que UCIM -de la mano de la Cámara de Comercio y Servicios de Argentina- acompañan a Aprocam en sus reclamos.

"Los empresarios del transporte, algunos de los principales afectados por esta situación, gracias al esfuerzo conjunto de las instituciones de los distintos niveles, se reunieron en junio con Cancillería, para expresar el sinnúmero de obstáculos que deben enfrentar los choferes, las cargas y las empresas, para cumplir con sus compromisos internacionales. En ese contexto, autoridades nacionales escucharon por 45 minutos, al presidente del gremio de empresas transportistas sobre cada uno de los escollos que deben enfrentar". aportaron empresarios de Mendoza.

En tanto, aseveraron que "la Nación a través de sus representantes se comprometió a tratar el tema, sin respuesta por el momento". Y, luego, recordaron haber puesto el tema sobre la mesa con el gobernador electo de Mendoza, Alfredo Cornejo. En ese sentido, explicaron que "las gestiones no son solo en esa dirección, sino que, en el plano provincial, la Asociación de Propietarios de Camiones -agotada por las pérdidas y el destrato humano- también realizó gestiones ante las nuevas autoridades provinciales. Es así que los representantes de la asociación firmaron un acta compromiso con el electo gobernador Alfredo Cornejo en la que se compromete a colaborar en gestiones para solucionar temas que afectan a la actividad". Los puntos planteados en el documento elevado son:

Coordinación del Paso Cristo Redentor : actualmente la designación de Coordinador está bajo la órbita del Ministerio del Interior de la Nación, por una cuestión de cercanía y conocimiento de la zona, solicitamos que dicha persona coordine con un representante de Mendoza y otro de APROCAM.

: actualmente la designación de Coordinador está bajo la órbita del Ministerio del Interior de la Nación, por una cuestión de cercanía y conocimiento de la zona, solicitamos que dicha persona coordine con un representante de Mendoza y otro de APROCAM. Embajador Argentino en Chile: la designación del Embajador está bajo la órbita de la Cancillería de la Nación. Por una cuestión de cercanía y conocimiento de la zona, solicitamos que sea designado un representante de Mendoza.

Paso Internacional Pehuenche: realizar gestiones para que se emprendan las obras necesarias para que el Paso Fronterizo esté operable para el transporte de cargas entre ambos países, para todo tipo de cargas.

Comités de Integración Fronteriza: invitar al sector privado para que participe y acompañe la toma de decisiones en los Comités de Integración Fronteriza entre Argentina y sus países limítrofes.

Paso Internacional Cristo Redentor: que esté abierto las 24 horas durante todo el año, siempre que las condiciones climatológicas lo permitan, tomando como referencia a países de iguales características a las nuestras.

Alfredo Cornejo volverá a ser gobernador de Mendoza. Foto: MDZ.

Por otro lado, subrayaron que "el problema del eje bioceánico no solo afecta al transporte de cargas. También incide en el desplazamiento de turistas que vienen a conocer nuestra provincia o por qué no, en viaje de compras, en una coyuntura económica nacional que hoy beneficia al turismo. Pero en contra de esta corriente, los trámites aduaneros pueden demorar una gran cantidad de horas, impensadas para un viajero, la infraestructura de alta montaña es inexistente y las condiciones de la ruta muchas veces, han dejado aislados a quienes ingresan o egresan de nuestra provincia".

"Necesitamos una política de Estado en cuanto al turismo tanto provincial como nacional, ya que esta, derrama en varias actividades económicas y no puede manejarse solo por inercia o iniciativa privada. Los beneficios de esta industria, no son solo para los empresarios sino también para los habitantes de la provincia y por supuesto, para el gobierno. Es por eso que debe ser un actor destacado y un revitalizador de una actividad por la que Mendoza se destaca y que por recursos naturales y humanos y “tozudez” de quienes invierten, sigue adelante", agregó la UCIM.

"Comercio exterior y turismo son dos fuentes incuestionables de ingreso para nuestra provincia. Lamentablemente, ambas actividades son totalmente desalentadas por la coyuntura nacional, el desinterés del gobierno central, la falta de políticas locales y el desaliento de algunos. Desde UCIM continuaremos apoyando las acciones que eviten que se apague esta llama, para que no desaparezcan estos sellos tan representativos de la vida empresaria mendocina y para contagiar a todos en este esfuerzo, que no será en vano", cierra el comunicado.