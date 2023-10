"El argentino más importante de la historia", el fuerte cruce entre Javier Milei y Sergio Massa por el papa Francisco

Uno de los momentos más particulares del Debate electoral fue cuando Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza, y Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria, se cruzaron por el papa Francisco.

Massa lo tildó como "el argentino más importante de la historia" y buscó modificar el formato. En vez de hacerle una pregunta, le dio tiempo para pedir disculpas por haber "ofendido" al papa Francisco.

"Javier, más que una pregunta, te quiero hacer un pedido. La Argentina tiene millones de fieles católicos y ofendiste al jefe de la Iglesia. Quiero pedirte que aproveches estos 45 segundos para pedirle perdón al Papa, que es el argentino más importante de la historia", dijo Massa en sus 15 segundos.

Milei largó: "Bueno, mis afirmaciones fueron hechas en un contexto cuando todavía no estaba en política. Y parece estás poco informado, por que yo ya pedí perdón por eso. Y lo volvería a hacer, porque no tengo problemas. Porque si me equivoco, no tengo problema en decir que estoy arrepentido por eso".

Y finalmente cerró: "¡Dejame hablar! Que tengo en sonido abierto y el tiempo corriendo, se respetuoso. Otra cosa, además, ya dije que si el Papa quiere venir a la Argentina se lo iba a respetar. Por lo tanto, dale... Dejá de chicanear y terminar el gobierno de manera decorosa".