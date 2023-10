Debate presidencial: el furcio de Patricia Bullrich al hablar de inflación

Patricia Bullrich, candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, cometió un furcio durante su primera exposición del Debate electoral de candidatos a presidente de la Nación. A la hora de hablar de economía -específicamente de la inflación- la exministra de Seguridad aseguró que "cuando no hay inflación comprás sin sorpresas y podés comprar una casa. Sin inflación no la comprás". Lo ocurrido provocó una catarata de reacciones en las redes sociales.

"Todos pedimos a gritos terminar la angustia que estamos viviendo. Nadie en la Argentina aguanta más. Correr detrás de los precios, del dólar, de los sueldos que no alcanza, del dinero que no te sirve, de los jubilados que están por debajo de la línea de pobreza... Conmigo esto se acaba. Voy a borrar del mapa la inflación. Sin atajos, sin mentiras y sin cuentitos", dijo Bullrich.

"Desde el primer día voy a poner orden en los tres temas básicos que voy a plantear. Primero, un programa claro, concreto e integral que solucione todos los problemas de fondos. Ese programa, lo tengo. Segundo, un equipo económico coherente y honesto con Carlos Melconian a la cabeza. Ese equipo, ese liderazgo y esa realidad ya lo tengo. Tercero, la decisión política, el temperamento y el coraje para hacer los cambios que la Argentina necesita. Y ustedes saben que yo lo tengo", aportó.

En tanto, comentó: "Ustedes han inventado y siguen con la inflación. Yo, vengo a eliminarla. Crecer y exportar es lo que te beneficia si no tenés inflación. Tenés menos posibilidades de cerrar empresas y más de generar empleo, de lograr un país competitivo y que cada uno de los sectores de la producción avance. Cuando no hay inflación comprás sin sorpresas. Podés comprar una casa. Sin inflación no la comprás, es así de simple y duro".

"Por eso, nosotros queremos terminar con la incertidumbre de la inflación. Tenemos un trabajo claro: vamos a terminar con la inflación. Es una oportunidad histórica y estoy lista para hacerlo", concluyó Bullrich.

Las reacciones en las redes sociales

Cuando estudiaste de memoria y se te mezcla todo https://t.co/bTVEulg6oS — Shelbyneta _2 (@Shelbyneta2) October 2, 2023

"Sin inflación no podes comprar una casa" JAJAJAJAJA

NO PUEDE SER https://t.co/N3p1BfJD2W — Mat1as_A (@a_mat1as) October 2, 2023

Yo ayer en el boliche negociando el precio del trago https://t.co/bNpGnX9XA5 — tobias (@tobiascuervo22) October 2, 2023

Se armó la respuesta con chat gpt https://t.co/NokVCtpK45 — cundito // CUI FAN ACCOUNT (@cuaf17) October 2, 2023