Sin Alfredo Cornejo ni Rodolfo Suarez, así fue el encuentro nacional de la UCR

Este lunes se llevó adelante en Hotel Provincial de Mar del Plata un encuentro entre los principales referentes de la Unión Cívica Radical (UCR). El cónclave fue convocado por el actual presidente del partido, y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. En lo que respecta a presencia mendocina, solamente asistieron la senadora nacional Mariana Juri y el diputado nacional Julio Cobos. Ambos, con protagonismo en el intercambio de ideas dentro del espacio. También sorprendió la concurrencia del sanrafaelino y exsenador Ernesto Sanz.

Alfredo Cornejo, senador nacional y antecesor de Morales en la conducción del radicalismo, no asistió y, de esta forma, formó parte del listado de resonantes ausencias. Tampoco viajó a la ciudad costera el gobernador Rodolfo Suarez. Cornejo, está en este momento en Chile, mientras que Suarez continúa de licencia. Según pudo averiguar MDZ, el encuentro para ambos no era "trascendente". Incluso no es un secreto que existen numerosas discrepancias con Morales, las cuales en ocasiones han sido ventiladas.

Los mendocinos no fueron los únicos. Tampoco dijeron presente la senadora santafecina Carolina Losada, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés y el senador nacional formoseño Luis Naidenoff. Todos dirigentes con relevancia.

Pero la ausencia más notoria fue la del diputado nacional bonaerense y neurólogo Facundo Manes. Tanto él como Morales son en la actualidad las dos figuras "presidenciables" del radicalismo.

Morales propuso recientemente la realización de una interna abierta para marzo para definir las candidaturas, pero esta posibilidad fue rechazada, entre otros, por Manes, con lo cual esa idea fue archivada.

Tras la reunión, Morales expresó en sus redes sociales que el partido "está unido y fortalecido". "Dirigentes del radicalismo de todo el país nos reunimos en Mar del Plata para intercambiar ideas y establecer una agenda de trabajo enfocada en las necesidades de los argentinos. Tenemos un partido unido y fortalecido que escucha y trabaja para que nuestro país salga adelante",, manifestó el jujeño.

Por su parte, el senador nacional y exministro de Economía Martín Lousteau - y que se mostró muy cercano a Morales- resaltó las intenciones del radicalismo de tener protagonismo en el armado de Juntos por el Cambio a nivel nacional. "Queremos un radicalismo unido y más grande, necesario para un mejor Juntos por el Cambio. Vamos a aportar dirigentes para transformar la Ciudad, cada provincia y el país", aseguró en su perfil de Twitter.