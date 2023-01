Axel Kicillof se alinea con Alberto e insiste con el juicio político contra la cúpula de la Corte Suprema de Justicia

El jefe de asesores del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, consideró que "es necesario" debatir la "calidad de la justicia en Argentina" y el "rol de la Corte Suprema de Justicia", al referirse al pedido de juicio político a los integrantes del máximo tribunal, impulsado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores.



"Es una decisión que tomó el gobernador Axel Kicillof ante los distintos fallos que ha decidido la Corte, principalmente el de la coparticipación", señaló Bianco.

Por su parte, Axel Kicillof declaró: “Leo los diarios macristas y el problema siempre es el peronismo. Lo que yo creo que hay que ver es que venimos de algunos fallos de la Corte Suprema de muchísima gravedad porque atropellan al poder legislativo y al ejecutivo”, y agregó, en declaraciones a La Capital de Mar del Plata, que es una Corte que “ya tiene un origen espantoso: dos de sus jueces fueron nombrados por decreto y luego de eso empezamos a ver que actúan en consonancia con determinados sectores de poder y económicos”.

Y siguió: "Hay pocos precedentes históricos. Nosotros venimos dando todas las discusiones. Como provincia nos presentamos tres veces para que la Corte nos escuche y no quieren escuchar, porque tienen los fallos escritos y preparados".



En esa línea, Bianco, agregó que "a eso suman distintos fallos, como derogar leyes vigentes aprobados por el Congreso, revivir otras derogadas", y "hay que sumar los escandalosos chats donde quedaban claro cómo armaban fallos, entre otros éste".



"Hay motivos sobrados para que el presidente junto a los gobernadores decidan avanzar con el juicio político, que está previsto en la Constitución; no es ningún ataque a la Corte, se está haciendo uso de un instrumento", destacó.



Asimismo, consideró que "es necesario poner en debate la calidad de la Justicia en Argentina y el rol de la Corte Suprema, porque todos sus fallos favorecen partidariamente a un sector" y sostuvo que hay "que poner en discusión un problema grave, como es la distribución de los recursos participables de manera sostenible y equilibrada".



En este sentido, consideró que sobre la coparticipación "hay dos pecados originales: el primero fue una medida que tomó el Gobierno radical de la provincia de Buenos Aires en 1987", cuando "cedió a otras provincias 6 puntos de la coparticipación bonaerense con un argumento justo y solidario"; y la otra es "la Constitución de 1994, no salda la discusión sobre la coparticipación y la patea para adelante".



"Del 40% que debería recibir la provincia de Buenos Aires en función de lo que produce, solo recibe el 20%, y es la que mayores bolsones de pobreza tiene, mayor indigencia, mayores situaciones de exclusión social", advirtió Bianco y manifestó que "eso se soluciona con dos ingredientes: buena administración y recursos".



Así, planteó que la discusión "hay que darla en el Congreso, de consenso y solucionarlo" y añadió: "Es inaudito e inexplicable que la Corte Suprema les saque fondos a las provincias y se los de a una jurisdicción que ni siquiera es una provincia, como lo es CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), y la que tiene mayores recursos".



Además, el jefe de asesores de Axel Kicillof, analizó que el contenido de los chats que se difundieron entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y las conversaciones que se conocieron por el viaje a Lago Escondido entre miembros del Poder Judicial, funcionarios de Cambiemos, espías retirados y directivos del grupo Clarín ponen "en peligro la calidad democrática y eso preocupa".