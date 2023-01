Tras los cruces, finalmente hubo tregua entre Raúl Levrino y Emir Félix

El intendente Emir Félix participó del acto de entrega de equipamiento policial que encabezó el ministro de Seguridad, Raúl Levrino, en la sede de Cuerpos Especiales de San Rafael, donde se entregaron nuevos móviles, motos y biométricos recientemente adquiridos para la Jefatura Policial Distrital de Seguridad II. El encuentro entre ambos se da luego de que una serie de acaloradas discusiones por la distribución de recursos para combatir el delito.

En ese sentido, el jefe comunal destacó la adquisición de nuevos vehículos para patrullaje e insumos claves para combatir el delito, además de “la federalización de recursos en materia de seguridad”.

“Siempre voy acompañar a la Policía por la tarea tan difícil que les toca enfrentar a sus efectivos. Constantemente se necesita equipamiento, por lo que hoy me toca reconocer estas adquisiciones. También me van a escuchar reclamar, porque mi objetivo es que los vecinos que muchas veces me reclaman, vivan más tranquilos, más seguros, pero siempre lo haré de manera constructiva y dispuesto a dialogar”, añadió Félix.

Por último afirmó que “vamos a seguir trabajando en la construcción de la seguridad, con acciones que contribuyan a ese derecho ciudadano. Seguiremos invirtiendo en cámaras, en más luminarias y en lo que sea necesario para que los sanrafaelinos vivan mejor”.

Parte del material entregado. Foto: Gobierno de Mendoza.

En la visita, el ministro Levrino resaltó que esta iniciativa representa un "hecho significativo porque demuestra una política de seguridad de forma mancomunada". “La Provincia, con un plan de seguridad, y los municipios, que deben abordarlo en un trabajo en conjunto con cooperación y con fin determinado, que es cuidar a todos y cada uno de los mendocinos”.

Por otro lado, el máximo referente de la cartera de Seguridad subrayó la “fuerte inversión de $1.800 millones destinada a todas las regiones de Mendoza".

Levrino destacó la incorporación de los drones para el patrullaje preventivo. “Es una modalidad nueva en cuanto al patrullaje tanto aéreo como terrestre para el abordaje no solo de la observación sino también de rescate, necesidades e incendios”, afirmó.

Como parte del equipamiento, se presentaron 7 nuevos patrulleros marca Renault Logan, 9 bicicletas, 3 motos destinadas a la Policía Vial, cascos, chalecos, armas, alcoholímetros y un radar.