Deuda: el PJ insiste y desafía a Suarez tras su controversial decreto

El gobernador Rodolfo Suarez firmó un decreto para refinanciar la deuda de la provincia sin el aval de la Legislatura. Ante esto el peronismo se manifestó disconforme, tildando al accionar del mandatario como “inconstitucional”. Frente a esta situación, MDZ Radio conversó con el presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, Germán Gómez, quien ratificó que desde su frente político iniciaron una acción judicial para frenar “este atropello”.

"Es un decreto que rompe la institucionalidad histórica que tenía la provincia de Mendoza, que se ha dictado por parte del Ejecutivo provincial sin tener el aval de ninguno de los filtros de control que han pasado o que pasa una pieza de esa característica. Es la primera vez que se dicta un decreto teniendo en cuenta el dictamen desfavorable de Fiscalía de Estado", detalló.

En este sentido, Gómez afirmó que todos los gobiernos de la democracia, cuando tuvieron que 'rollear' la deuda, pasaron por la Legislatura. "El Constituyente al dictar la Constitución entendía que la autorización de endeudamiento o emitir títulos públicos necesitaba sí o sí un control legislativo. Lo que está haciendo el gobernador es atropellar directamente la Legislatura y violar la Constitución groseramente", sentenció.

El entrevistado advirtió que el decreto "no va a prosperar", ya que la Ley de Administración Nacional establece que cuando se pide una autorización de estas características tiene qué sí o sí tener un dictamen favorable por parte de Fiscalía de Estado, y ese dictamen no está. "Iniciamos una acción judicial para frenar el atropello que ha hecho Rodolfo Suarez, que no conduce a nada", advirtió.

Finalmente, Gómez remarcó: "Nosotros como oposición hemos avalado muchas veces hacer uso de esa herramienta. Existe una Constitución que manda que si o si cualquier tipo de autorización, sin hacer ninguna distinción, tiene que pasar si o si por la Legislatura. Es el proceso y eso es lo que marca la ley. Si quieren hacer un proceso distinto, hay que modificar la Constitución. Hasta que no se modifique, la ley de Administración Financiera no da los fundamentos para proceder a endeudarse de la forma que pretende el gobernador".