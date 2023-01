La relación entre Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri avanzó un casillero

Apenas aterrice desde su semana de descanso en La Angostura, donde compartió la cena de fin de año con el expresidente Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta se lanzará a seguir conquistando al radicalismo en un encuentro que se realizará este fin de semana en Mar del Plata, donde también estarán los más importantes dirigentes nacionales y bonaerenses de la UCR y el PRO.

Nadie filtró nada oficial ni extraoficialmente. Sólo un puñado de personas que tienen algún acceso a la cotidianeidad de ambos referentes del PRO dejaron trascender que fue "una reunión, nada más". Esto, y decir "no hubo ningún acuerdo", es lo mismo. Y, para completar este combo de las hipótesis, si su primer acto político el alcalde porteño lo realiza con la fuerza política que más irrita al expresidente, no hay mucho más que especular.

En tanto, para el larretismo, "fue una muy buena charla. Hace rato que no se encontraban tantas coincidencias". Habrá que ver qué dicen los propios protagonistas. "Fijate vos que, si no hubiera sido buena la primera juntada, para qué armaron la segunda, con sus respectivas mujeres", profundizó la misma fuente en la certeza de que la cena fue todo un éxito.

Macri cree en Juntos, pero no en que el PRO se radicalice. La UCR, a su modo y con miles de gestos, sí se tornó mucho más amarillo que sus pretensiones iniciales. Eso aún le genera varias discusiones ideológicas en su seno, que aún no terminaron y de la cual se hace fuerte Facundo Manes cada vez que exige un radicalismo fuerte e independiente, dentro de la alianza opositora, pero prevaleciendo el blanco y rojo sobre el color patito.

El ex presidente le ha dicho a propios y extraños que él no quiere que lo pongan pero que tampoco lo saquen de ninguna hipotética candidatura presidencial, aunque quienes lo frecuentan lo ven con muchas más ganas de reacomodar ideológicamente al PRO que de presentarse a disputar una elección presidencial. "Está disfrutando mucho de este momento... Sabe que es el jefe del espacio, y trata de ayudar, pero también de frenar. A veces se pasa de rosca por lo segundo", dijo, sonriente, alguien que trabaja codo a codo con él.

En esa rectificación ideológica que pretende el ex presidente, claro está, no tienen mucha incidencia los radicales, a los cuales quiere poner en la misma situación de 2015 cuando los enfrentó y barrió en las PASO que compitió contra Ernesto Sanz. "Eso ya no existe más... Es inútil pretender volver el tiempo atrás. La realidad que tenemos es que el radicalismo es competitivo en todo el país y no puede ser furgón de cola de nadie", dicen en el entorno del presidente partidario, Gerardo Morales.

Mientras crecen las versiones sobre qué y cómo hablaron Macri y Rodríguez Larreta, en el principal espacio opositor no cayó nada bien la manera en que se definió el futuro de Marcelo D´Alessandro. "Es incierto... No sabemos qué pasará con él. Pero lo malo de todo esto es el mensaje. Lo dejaron hablando solo en una conferencia de prensa".

Efectivamente, en el gobierno porteño decidieron que el ministro de Seguridad, implicado en el escándalo de las escuchas ilegales montadas por servicios de inteligencias oficiales, diera un paso al costado. Pero él estaba preparado para otra cosa. Era el anuncio sobre la baja histórica en delitos y homicidios que tuvo la Ciudad de Buenos Aires durante 2022. "El anuncio lo tuvo que esconder con el pedido de licencia. Si Horacio hubiera estado al lado, era otra cosa. No fue una buena señal", dijeron, casi al unísono, los más importantes dirigentes del PRO, la UCR y la Coalición Cívica. Elisa Carrió fue la más enérgica contra el paso al costado de D'Alessandro.

Este viernes, además de participar de un encuentro de Juntos en Mar del Plata, Rodríguez Larreta y Diego Santilli presentarán los equipos de trabajo de la Provincia de Buenos Aires junto con varios candidatos, intendentes y territoriales de todo el territorio y se reunirán con los intendentes del PRO de la costa atlántica, Martín Yeza, de Pinamar, y Guillermo Montenegro, de General Pueyrredón.