Grave acusación de un extitular de la SIDE contra el kirchnerismo

Tras la filtración de los supuestos chats del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, este martes, el funcionario porteño anunció que se tomará licencia. MDZ Radio conversó con Miguel Ángel Toma, extitular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) sobre la situación.

"Estamos lamentablemente acostumbrados a que la información conseguida de manera ilegal forme parte de la discusión política. Esta actitud ilegal ha sido sistemáticamente ejecutada por el kirchnerismo desde sus orígenes. Cabe recordar que a partir del año 2010, en la Argentina comienza un realineamiento geopolítico con Irán, pero también comienza la desactivación de la inteligencia civil controlada por el Congreso y la construcción de una inteligencia ilegal y paralela, dentro de la Jefatura II que conducía el general César Milani. Lo que ocurre es que ahora se han vuelto a reproducir desde el poder esos mecanismos y han actuado, como lo hemos visto recientemente en la sustitución de los teléfonos celulares de varios jueces, de Diego Santilli y de Marcelo D'Alessandro y se está utilizando esto para hacer operaciones sucias de espionaje ilegal”, expresó el extitular de la SIDE.

Toma explicó que el robo de la línea por sustitución que le hicieron a los funcionarios, es llamado SIM swapping y tuvo como finalidad inicial vincular al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y por lo tanto a la oposición en el intento de magnicidio de la vicepresidenta, ejecutado por la banda de Los Copitos. "Una vez que fue sustituida la línea del celular de D'Alessandro se hicieron desde allí una serie de mensajes y llamados a los celulares de Los Copitos. Se quería vincular al intento de magnicidio de estos marginales como que respondían a una terminal que era nada más ni nada menos que el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires", detalló.

Miguel Ángel Toma

El entrevistado indicó que cuando uno accede al celular de alguien por la vía de la sustitución también puede acceder a todas las aplicaciones que se tiene en el celular. "No solamente se pueden reproducir esos textos o esos vídeos encontrados, se los puede editar, se los puede sacar de contexto, y generar montajes que no tienen que ver con las cuestiones originales. Para esto se necesita una sofisticación tecnológica muy grande que no la tiene cualquier hacker, la tienen estructuras oficiales de inteligencia”, agregó.

Toma remarcó que cuando la Comisión Bicameral Inteligencia y los miembros de la oposición hacen el pedido de informe a la Agencia Federal de Inteligencia, y esta última "tienen que responder que efectivamente en ella están designados personal que estuvo en su momento vinculado a la estructura de inteligencia militar que conducía César Milani, se confirma que hay un espionaje paralelo e ilegal que sirve a la estructura del Gobierno para hacer operaciones sucias contra la oposición".

En este sentido, con respecto a la idea de desarticular para siempre la estructura de inteligencia del Estado dijo: "No se puede destruir, un país sin estructura de inteligencia es un país que está a merced de cualquier amenaza. Cuando una institución no funciona, no hay que destruirla, hay que hacerla funcionar como corresponde. Se deben echar a todos los delincuentes que utilizan la estructura de inteligencia para hacer espionaje interno".

En relación a lo sucedido, Toma advirtió que la responsabilidad no es de los agentes que operan, que obedecen órdenes, sino que la responsabilidad política es de quien conduce dentro de las instituciones. Además afirmó que hay que "dotar" a las estas últimas "de hombres capacitados profesionalmente, con capacidad política de conducirlas, que pongan en la senda de lo que tienen que hacer. Esto es defendernos de esas amenazas y no utilizarlas para el carpetazo o SIM swapping".

Finalmente, expresó que el oficialismo ha logrado el objetivo de instalar en la opinión pública cuestiones "que no tienen nada que ver con la realidad, pero que afectan la credibilidad, en este caso, de un sector de la oposición".