Jorge Capitanich criticó al Gobierno y reclamó que definan las candidaturas

El gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich, se mostró en desacuerdo con la cantidad de precandidatos presidenciales dentro de la administración nacional con la que cuenta el Frente de Todos. "No es razonable que el presidente, el ministro de Economía y el jefe de Gabinete sean candidatos", expresó el funcionario.

El exjefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner criticó la lógica de desarrollo electoral que está tomando el partido oficialista. Éste afirmó que el presidente tiene derecho a presentarse por su reelección pero que no debería haber un rejunte de candidatos dentro del Gobierno nacional.

“Hoy estamos sin definición en términos de estrategia política. Hay que constituir una mesa que permita cerrar un acuerdo programático y luego definir el liderazgo, que debe surgir del mandato popular”, destacó el gobernador en diálogo con El Destape radio.

El gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich, junto al presidente Alberto Fernández.

Jorge Capitanich señaló la figura de Cristina Fernández de Kirchner como fundamental: "Cristina es líder indiscutible de este espacio y constructora del triunfo de 2019. Cada vez que fue candidata, ganó. Eso es importante porque esto solo lo podemos ver en Perón y en ella también”.

La decisión negativa -hasta el momento- de la vicepresidenta respecto a una postulación dejó al funcionario con el siguiente pensamiento. Éste cree que la interna oficialista debería tener candidatos más claros y se refirió a las aspiraciones presidenciales de Alberto Fernández, Sergio Massa y Juan Manzur.

El gobernador de Chacho aclaró su situación electoral: “No tengo una decisión tomada al respecto porque no depende solamente de mí. La política es una construcción colectiva. Yo estoy orientado a mi reelección como gobernador, pero no me voy a sustraer de la discusión política nacional y sobre todo de la propuesta de ideas”.