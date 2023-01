Interna liberal al rojo vivo: la fuerte acusación de Carlos Maslatón contra Javier Milei

El abogado liberal Carlos Maslatón reiteró hoy que el armado nacional de La Libertad Avanza que postula a Javier Milei de cara a las elecciones nacionales del 2023 es "muy malo" y aseguró que tienen la intención de "hacer una alianza con Juntos por el Cambio" en la provincia de Buenos Aires.



"El armado que (el diputado nacional) Javier Milei lleva a cabo en la provincia es muy malo, a veces es inexistente, vamos a ver si presenta a alguien en elecciones provinciales. Hay una tendencia en Juntos por el Cambio y en la Libertad Avanza para hacer una alianza y yo no estoy de acuerdo", dijo Maslatón en declaraciones a Radio 10.



El dirigente volvió a arremeter ayer contra el diputado libertario, calificándolo de "mentiroso difamador, chorro y estafador de la política y desubicado", y lo acusó de "cobrar de todo el mundo" y de "sufrir un temor reverencial" respecto a la figura de Mauricio Macri.



"Milei, chorro y estafador de la política, tu acusación de mis negocios con (el jefe de gobierno porteño) Horacio Sombrilla Larreta (justo a mí, desubicado) lo único que encubre son tus transas con el PRO y JxC, tus ídolos", cargó Maslatón desde su cuenta personal de Twitter.

.@JMilei Milei, chorro y estafador de la política, tu acusación de mis negocios con Sombrilla Larreta (justo a mi, desubicado), lo único que encubre son tus transas con el PRO y JxC, tus ídolos. Negociaste con todos ellos, vos y Benegas Lynch. Con Macri sufrís temor reverencial. — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) January 30, 2023

El abogado tenía la intención de disputar en las PASO la candidatura a la Presidencia dentro de La Libertad Avanza. Sin embargo, esto fue rechazado por la agrupación, desde donde aseguraron que "no es del espacio y no se abrirá ningún tipo de competencia".



En este marco, Maslatón explicó que "quiso tener una interna dentro del espacio" pero "Javier Milei no lo permitió". "Mi limite (dentro de la Libertad Avanza) es la alianza con Juntos por el Cambio, soy totalmente crítico de la política económica de (expresidente, Mauricio) Macri, no se puede volver a repetir en el país", subrayó.



Asimismo, el abogado aseguró que la negativa a abrir el partido a una PASO tiene que ver con "ir rematando las candidaturas". "Para ser candidato hay que pagar la candidatura", sentenció.



Por otro lado, el liberal desmintió tener algún tipo de acuerdo con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: "Milei le dijo a un medio que soy crítico de él porque tengo un arreglo con Larreta y esto se lo tengo que contestar de alguna manera".



Finalmente, Maslatón sostuvo que el líder de los autodenominados libertarios "se presenta con un discurso anti-casta" pero "está haciendo algo completamente diferente".



Según el exasesor de Milei, el partido libertario se financia gracias a "pedirle plata a la militancia, vender su presencia en actos libertarios y cobrar por las candidaturas". "Si sos anti-casta te tenés que presentar de forma democrática, abriéndote a elecciones internas, y no haciendo alianzas económicas", cargó.