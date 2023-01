Cómo juega el "factor Milei" en la interna de Juntos por el Cambio

A una semana del encuentro de Patricia Bullrich con Mauricio Macri, hoy es el turno de Horacio Rodríguez Larreta de reunirse con el expresidente. Se reunirán en Cumelén, Villa la Angostura. Ante las indefiniciones de quien podría ser el próximo candidato de Juntos por el Cambio, MDZ Radio dialogó con el analista político Raúl Timerman, quien aseguró que “existe una crisis ideológica” en la coalición opositora. Según él, hay dos posiciones muy diferenciadas: la de Rodríguez Larreta y la de Macri.

“Desde hace meses venimos midiendo las PASO dentro de ese espacio con los tres jugadores e incluso con algún radical, en su momento Gerardo Morales o Facundo Manes. Los resultados se vienen repitiendo: primero sale Patricia Bullrich, segundo Mauricio Macri y tercero, Horacio Rodríguez Larreta. Muy lejos el radicalismo, que es natural porque no tiene candidato a presidente. Cuando quitamos a Mauricio Macri de la grilla, los votos de él van a Patricia Bullrich", detalló el especialista.

En este sentido, advirtió que Horacio Rodríguez Larreta "tiene el aparato y todos los recursos, mientras que Bullrich cuenta con la simpatía de la gente". Además señaló que para ambos la palabra de Macri, "es sumamente importante". Este último, según sostuvo, "no se sabe si va a jugar o no, si va a apoyar a alguno y qué va a hacer con su equipo de gobierno". "Evidentemente tiene más simpatía hacia Bullrich. Suceden cosas en el medio que a él no le gustan, por ejemplo, la entrada de Redrado en el equipo de la ciudad de Buenos Aires, es algo que cayó muy mal en todo el equipo económico del PRO", explicó el analista.

Además afirmó que tanto Bullrich como Larreta quieren ser candidatos a la presidencia. "Macri lo que está haciendo inteligentemente es mantener su espacio de poder dentro del espacio, siendo el referente al que hay que ir a ver", sostuvo.

En relación a esto, el especialista detalló que Larreta es una persona de "diálogo, más parecido a Sergio Massa”, por ende, Patricia Bullrich compite con el electorado de Javier Milei.

"Milei cuando habla de Juntos por el Cambio siempre protege a Macri y a Patricia Bullrich. En sus declaraciones la dureza esta puesta sobre Larreta, es decir, sobre el ala blanda. Hoy él está en 19 puntos de intención de votos, a medida que se vaya acercando el momento de la responsabilidad del voto, irá bajando", aseguró Timerman.

"Actualmente y desde hace meses, el escenario implica que Juntos por el Cambio está tres o cuatro puntos por encima del Frente de Todos, esto quiere decir que habrá balotaje, donde los votos de Milei terminan yendo al primero, especialmente si llega a ser Patricia Bullrich la candidata a ese espacio. Es toda una incertidumbre total", cerró.