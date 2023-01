El fuerte cuestionamiento de un diputado de Cambia Mendoza al Gobierno por el impuesto inmobiliario rural

El incremento a los impuestos inmobiliarios ha repercutido notablemente en el sector rural, esto se suma al grave contexto en el que los productores se encuentran debido a las heladas y la caída de granizo. Desde la Sociedad Rural del Valle de Uco confirmaron que hay aumentos de hasta del 1000% en este impuesto.

El diputado perteneciente a Cambia Mendoza, Jorge Difonso, en diálogo con MDZ Radio criticó duramente el sistema para calcular este incremento y manifestó que estuvo presente la semana pasada en una reunión de la Sociedad Rural Valle de Uco, con los productores integrantes de esa entidad, evaluando distintos casos concretos.

"Hubo incrementos siderales debido a un relevamiento que hizo el Gobierno provincial de las propiedades rurales mediante un dron y con una consultora que se ha encargado aparentemente de hacer esta tarea. Por ejemplo, hubo un caso en el que se pasó de pagar 1 millón de pesos a 11 millones. Lo que expresaron los productores es que se ha tomado lugares de la finca, como por ejemplo una tela media sombra o una rama donde se guarda un tractor o una camioneta de trabajo, como una superficie cubierta con una clasificación distinta, y esto aumentó el precio de la propiedad. Por ejemplo, piletas de lona, se han tomado como de material, incrementando los valores de manera notoria", expresó Difonso.

En este sentido, el diputado advirtió que ante esta situación se le ha planteado al Gobierno provincial que no avance con este incremento, ya que el sector agropecuario "viene con problemas climáticos y de rentabilidad, si a esto se le suma un un impuesto confiscatorio por parte la ATM, realmente se genera un conflicto económico y social muy grande en todas las regiones productivas".

Según el diputado también hubo un error en el relevamiento de los años que tenían las construcciones, indicando que algunas se habían realizado el año pasado y en realidad tenian una antiguedad de más de 10 años. "Esto surgió por una licitación en dólares que hizo el Gobierno de la provincia para una consultora para que le hiciera este relevamiento, evidentemente tiene errores en su aplicación", dijo.

Además agregó que teniendo en cuenta la emergencia económica del sector, la asistencia mediante distintos programas a este último al lado de una tasa impositiva como la que ha llegado, "carecen totalmente de efecto" ."La gente de la Sociedad Rural del Valle de Uco se ha contactado con el secretario de Agricultura y estamos a la espera de una respuesta para la corrección del mismo", agregó.

"Me cuesta creer que el funcionario correspondiente no se ponga en el lugar y en el momento que le toca vivir, una emergencia climática, una situación angustiante, cuando un productor no va a tener cosecha y centenares de trabajadores de la tierra no tendrán trabajo. Acá tiene que haber una reconsideración por parte del Gobierno de la provincia, echar para atrás esta medida y adecuar este tipo de impuesto a la realidad que le toca vivir. Incluso en un plan de emergencia tienen que pensar en la postergación de este tipo de impuestos para cuando realmente tenga una cosecha el productor y pueda pagarlo", cerró.