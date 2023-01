El duro término que eligió José Luis Espert para definir a Máximo Kirchner

Durante una entrevista con El Cohete a la Luna, el diputado nacional Máximo Kirchner cargó contra los jóvenes libertarios y afirmó que son una consecuencia de la falta de "formación histórica" la ciudadanía. Ante esa aseveración, el diputado José Luis Espert lo acusó de ser "un psicópata como sus padres".

En concreto, Máximo Kirchner aseguró que la falta de libertad es que no te dejen votar a un candidato como ocurrió con Juan Domingo Perón. "Ahora estos pibes andan por ahí hablando de libertad...¿Sabés lo que es la falta de libertad? Que no puedas cantar la marcha peronista. Que quieras votar a Perón y no lo puedas votar. ¿Sabés lo que es no tener libertad? Que se afanen el cadáver de Eva, sufra vejaciones se lo lleven por ahí y haya que buscarlo por el mundo. La ausencia de formación histórica de nuestro pueblo tiene un sentido para el poder", esgrimió el hijo de Cristina Fernández de Kirchner.

Esa reflexión hizo estallar al referente liberal Jose Luis Espert, quien redobló la apuesta y aseguró que la "falta de formación histórica" la fomenta el propio kirchnerismo.

"Máximo, psicópata como sus padres", aseveró Espert en las redes sociales. "La 'falta de formación histórica' no es la estupidez que decís, sino que los chicos no sepan quién es Alberdi (Juan Bautista), o crean que Julio Argentino Roca es genocida", disparó.

Por último, lo trató de "perverso y manifestó que "la 'falta de libertad' es el negocio de ustedes para que la gente no se sienta digna".