Carolina Losada criticó a Javier Milei y le pegó donde más le duele

Carolina Losada, senadora nacional santafesina de la Unión Cívica Radical (UCR), apuntó contra el diputado nacional de La Libertad Avanza y precandidato presidencial, Javier Milei, a quien acusó de ser "funcional al kirchnerismo", en el marco de las recientes críticas del economista libertario a Juntos por el Cambio.

Concretamente, Milei sostuvo este último que "con Juntos por el Cambio no puedo tener nada porque es un rejunte de miserables arrastrados por un cargo que van a generar un nuevo fracaso. Son un rejunte de arrastrados que están unidos para ver si pueden rapiñar un cargo, son eso. No estoy dispuesto a ser parte de una estructura condenada al fracaso”. Sus expresiones se dieron luego de que se barajara la posibilidad de que su espacio concretara una alianza con JxC en la provincia de Buenos Aires para competir contra Axel Kicillof, quien aparentemente irá por la reelección.

Ante esto, Losada lanzó en diálogo con Radio Rivadavia: “Si realmente estás hablando en contra de Juntos por el Cambio, que es la fuerza más importante que enfrenta al kirchnerismo, estás siendo funcional”.

Javier Milei descartó unirse a Juntos por el Cambio.

Y añadió que “tenemos que bajar un cambio, todos aquellos que estamos en contra del kirchnerismo tenemos que unirnos para que la Argentina salga adelante”. "Me parece que muchos de los que lo hacen no se dan cuenta, pero nadie puede alegar su propia torpeza. Tenemos que ser inteligentes, astutos a la hora de declarar, de enfrentar al kirchnerismo, porque si no todo lo que queremos dejar atrás lo estamos alimentando. Hay que ser coherentes", puntualizó.

En tanto, al ser consultada por sus intenciones electorales, respondió: “No estoy pensando hoy en candidaturas, no tengo una decisión tomada al respecto. Voy a estar donde sea mejor para el proyecto de Juntos por el Cambio para eliminar el populismo, que es el propósito quienes deseamos una República”.