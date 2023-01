La oposición cuestiona y pide explicaciones a Axel Kicillof por la compra de lubricantes sexuales

La polémica estallo tras conocerse la información sobre la compra de un millón de potes de geles íntimos para “el placer sexual”, por un valor de $500 millones destinados al programa del Ministerio de Salud bonaerense “Haceme Tuyo”.

La misma generó duros cuestionamientos desde la oposición por cómo se gastan los recursos de la Provincia. Remarcaron que "las prioridades de los bonaerenses son otras que son desatendidas por quienes deben hacerse cargo de la situación". Desde la cartera conducida por Nicolas Kreplak salieron a defender la adquisición de los lubricantes sexuales.

MDZ habló con legisladores e intendentes de la oposición y el oficialismo para saber qué opinión tenían de la compra que hizo la provincia de Buenos Aires de adminículos para el placer sexual. Las respuestas dejaron en claro que en algunos temas la grieta no existe, sino que prima el sentido común.

En off, tanto intendentes como legisladores del Frente de Todos calificaron la compra de lubricante sexuales como una "tomada de pelo". Uno de los intendentes del interior profundo de la provincia de Buenos Aires más ofuscado con la compra, le dijo a MDZ “Todavía estoy esperando que me giren la plata para pagar obras que hicimos a mitad de año y se la deliran con estas boludeces. No vengan a llorar cuando pierdan las elecciones”.

Al mismo tiempo, un intendente del Conurbano afirmó: "Estos muchachos que no conocen el territorio se pasan de rosca de progres. A ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido comprar eso, conocemos el territorio y a nuestros vecinos". Y agregó: "Esto demuestra que tenemos un gobernador que esta fuera de la gestión. Si estuviera como nosotros controlando las cosas, esto no pasaba".

En consonancia con el jefe comunal del Conurbano, uno de los legisladores oficialistas de la poderosa Tercera Sección Electoral sostuvo: “La estamos sufriendo a diario y estos que no entienden nada se siguen mandando de las suyas, con estos curros burdos, disfrazándolos en compras innecesarias”.

Por el lado de la oposición, uno de los primeros en responder el llamado de MDZ fue Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento y precandidato a gobernador bonaerense de Patricia Bullrich, quien cargó duramente contra el gobierno de Kicillof. Sostuvo que con estas acciones queda demostrado lo que hace el kirchnerismo cuando tiene el poder. Dijo que “esto demuestra lo que digo siempre. La plata sobra. Pero se la roban y se usa en cualquier cosa menos en lo importante. Es un despropósito lo que hace el gobierno de Kicillof”.

Iguacel agregó que cuando sea gobernador de la provincia de Buenos Aires va a terminar con “los curros, que sirven para llenar los bolsillos de los corruptos en desmedro del pueblo”.

Por su parte, la diputada provincial de Juntos por el radicalismo bonaerense, Alejandra Lorden, dijo que se debe priorizar la inversión en salud: “Hay mucha gente en la provincia de Buenos Aires que espera un turno para operarse y no consigue insumos; por ejemplo -afirmó- hay pacientes postrados que esperan meses una prótesis”. Asimismo, sostuvo que es importante hablar de sexualidad y proveer de preservativos, pero, "comprar esa cantidad de millones de pesos en geles que luego terminan vencidos en cajas parece más una oportunidad de negocio que un interés por las y los bonaerenses".

“No podemos garantizarle frutas verduras y proteínas, como son el huevo y la carne, a los chicos y a los abuelos que están malnutridos a los que solo le dan harinas, pero compran gel para las relaciones anales. ¡Parece un chiste!”, afirmó la legisladora y expresidenta de la Comisión de Salud de la Cámara Baja bonaerense.

La senadora de Juntos por la Región Capital y presidente de la Comisión de Salud del Senado Bonaerense, Florencia Barcia, remarcó que “es una nueva medida incomprensible, de las tantas, de un gobierno que realmente perdió la brújula”.

“Con las necesidades que tienen los hospitales públicos, las salitas por el faltante de insumos, de personal y mantenimiento, más la falta de vacunas para el covid, por estos picos que estamos teniendo, -se preguntó- ¿es necesario gastar $500 millones de pesos en eso? Pensar que este tipo de acciones es olvidarse de todos los bonaerenses que seguimos padeciendo la inseguridad, la inflación, la falta de trabajo y la esperanza de un país mejor. Definitivamente este no es el camino”, sentencio a MDZ la senadora del PRO.

En cuanto a los libertarios, el titular del bloque en la Cámara Baja bonaerense, Guillermo Castello, respondió a MDZ manteniendo su estilo explosivo. Para el legislador que defiende las ideas liberales la compra de lubricantes sexuales es “bizarro, como lo es Kicillof y su gobierno de impresentables”.

Asimismo, afirmó que la compra de estos productos de uso sexual configura “un delito contra la administración pública, es malversación de dineros públicos y causal de juicio político. Es increíble como, con las necesidades que tiene la Provincia, un gobernador puede gastar impunemente el dinero del contribuyente en semejante cosa. No da ni para hacer un chiste. Es para echarlo a patadas en el culo”, finalizó Castello.

Por su parte, Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero dijo: “Es muy preocupante que estas sean las prioridades del gobernador. La disponibilidad de gel íntimo para relaciones sexuales no parece ser la respuesta a las profundas preocupaciones que tienen los bonaerenses en materia de inseguridad, obras, trabajo y producción”.

El jefe comunal de Tres de Febrero, agregó: “Es preocupante verificar que la ejecución presupuestaria del año 2022 es muy baja. Esto significa que no se está cumpliendo con lo prometido en términos de obras e inversiones, y además la estructura tributaria provincial sigue fuertemente recostada en ingresos por impuestos distorsivos que penalizan la inversión y el trabajo”.

La diputada nacional de Evolución radical Danya Tavella se refirió a las prioridades que son desatendidas por el Gobierno bonaerense: “Otra vez el gobernador Kicillof pierde el foco. La provincia de Buenos Aires tiene prioridades que no están siendo atendidas. Hay miles de niños y niñas que en marzo deben regresar a clases y la infraestructura escolar necesita atención urgente. Tenemos que tener funcionarios que cuiden los recursos de la provincia y trabajen por un Estado eficaz que resuelva las verdaderas necesidades de los bonaerenses”.

“Todavía hay mucho por hacer para que se implemente correctamente la Educación Sexual Integral en los colegios de la provincia. Ahí es donde el gobernador debería poner verdadera atención", afirmó la legisladora nacional, quien agregó: “El año pasado presenté un pedido de informe en el Congreso Nacional con el fin de conocer de qué manera se están abordando y el cumplimiento de estos contenidos en los establecimientos educativos de nuestro país”.

Otro de los políticos que expresó su descontento, descargándose en Twitter, por la compra de geles íntimos fue José Luis Espert, que relacionó el uso de lubricantes sexuales con los aumentos impositivos de la provincia de Buenos Aires. “En realidad nos lo deberían dar a los bonaerenses junto con las boletas de ARBA. El estado presente”.

La defensa del Ministerio de Salud bonaerense

Funcionarios del ministerio de Salud provincial sostuvieron que siempre se adquirieron y se entregaban junto con los preservativos, resaltando que no todas las personas que usan preservativos usan gel íntimo, por lo que se decidió optimizar “la inversión” comprándolos aparte.

Asimismo, defendieron la utilización del gel, afirmando que hay muchos grupos poblacionales que pueden ser destinatarios de este producto, como mujeres post menopáusicas o que toman alguna medicación que disminuye la secreción vaginal, como así también la población trans y que los geles al igual que los preservativos, serán entregados en los centros de atención primaria de la salud como parte de "una política de prevención de ITS y embarazos, aunque de manera vulgar y con desconocimiento se asocie directamente únicamente al placer".