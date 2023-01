El guiño de Elisa Carrió a Horacio Rodríguez Larreta tras marcarle la cancha con D'Alessandro

La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, le marcó la cancha al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y lanzó una dura advertencia pidiéndole que ratifique en el cargo a su ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, quien pidió licencia tras los chats que se filtraron y lo dejaron en el ojo de la tormenta.

Carrió utilizó su cuenta de Twitter para marcar la cancha y "bancar" a D'Alessandro. "No sostener a funcionarios acosados por las mismas mafias que asesinaron a Nisman, con escuchas falsas e ilegales, no habla muy bien del gobernante que no sostiene al funcionario, ni enfrenta a las mafias. Ya se ha hecho la denuncia penal correspondiente", sostuvo la líder de la Coalición Cívica.

Según trascendió, Carrió habló con Larreta durante las últimas horas y le advirtió que D’Alessandro había sido víctima de una operación de inteligencia ilegal. Carrió cree que el exjefe del Ejército César Milani está detrás de una supuesta “mesa militar” que realizó espionaje clandestino.

NO SOMOS TODOS LO MISMO pic.twitter.com/wD21fJPFk5 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) January 3, 2023

Tras hablar con Carrió, Larreta salió a "bancar" a D'Alessandro con estadísticas de su gestión. Unos minutos después, Carrió tuiteó de nuevo: "Acompaño la decisión de @horaciorlarreta. Hay que redoblarle la apuesta a las mafias ilegales. No podemos ser víctimas del espionaje ilegal".

La líder de la CC activó una denuncia penal para que la Justicia investigue si Milani está al frente de un aparato de inteligencia ilegal para espiar a opositores y periodistas. La presentación fue realizada esta mañana por Paula Oliveto y Juan Manuel López. Recayó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti y quedó a cargo del fiscal Ramiro González.

Carrió considera que Larreta debe ratificar en el cargo a D’Alessandro, ya que, en caso de desplazarlo, se basaría en “escuchas ilegales” y “quedaría en manos de las peores mafias”.

La exdiputada considera que Larreta cometería un error político si lo corre del cargo basándose en escuchas ilegales y así se lo hizo saber al jefe de Gobierno porteño.