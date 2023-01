El curioso spot de campaña con el que Martín Tetaz anticipa su candidatura a gobernador

Martín Tetaz, diputado nacional del radicalismo en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publicó un spot de campaña en sus redes sociales, reafirmando así sus intenciones de ser candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires.

En el video publicado por el legislador de Evolución Radical, se lo ve corriendo por una playa mientras que una voz en off indica: "Es desolador sentir que a los que gobiernan la Provincia no les importa nada tu seguridad. Que pudiendo elegir cambiar las cosas eligen que siga todo igual. Que no nos ganen con el miedo. Acá estamos. No nos van a detener".

Tetaz arrancó su campaña una semana atrás con una carrera de 100 kilómetros en tramos por los principales balnearios de la costa atlántica bonaerense.

El economista platense es acompañado en su cruzada denominada #100kmXelFuturo por los legisladores Danya Tavela y Pablo Domenichini con quienes presenta, en cada una de las postas de la carrera, las propuestas para transformar Buenos Aires.

La carrera #100kmXelFuturo termina en Mar del Plata este domingo 29 de enero, luego de haber recorrido Pinamar, Valeria del Mar, Cariló, Villa Gesell, San Clemente, Las Toninas, Santa Clara, Mar de las Pampas, Mar Azul, Miramar y Necochea, entre otras localidades