Gerardo Morales volvió a marcarle la cancha a Facundo Manes y se tensiona la interna en la Unión Cívica Radical

El gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, recorrió la ciudad de Pinamar para realizar reuniones estratégicas con el sector productivo y visitar el stand de su distrito. El funcionario radical habló con el diario La Nación respecto a la tensión conjunta con el diputado de la UCR, Facundo Manes, y a su futura candidatura presidencial.

El neurocientífico crítico previamente al político jujeño debido a su manejo político en pos de alcanzar la presidencia. Éste acusó al presidente de la UCR de realizar acuerdos con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por una estimación de cargos.

Gerardo Morales fue consultado por la cuestión partidaria/interna en la ciudad de Pinamar. Éste expresó lo siguiente: "A Facundo le propuse una interna abierta para dirimir la candidatura del radicalismo y luchar por la presidencia. Iba a fortalecer al partido y unificarnos en una propuesta que fuera radical que integre fórmulas".

El gobernador de Jujuy explicó la oferta de interna directa al diputado nacional: "Tenemos que lograr fórmulas integradas porque tiene que haber un gobierno de coalición de verdad, con un programa de gobierno. Él primero aceptó, nos dimos la mano y después lo rechazó. Le propuse interna abierta, cerrada, como él quisiera".

El diputado de la UCR, Facundo Manes.

"Más que acuerdistas, habría que agregar otra categoría: los dirigentes que dialogan, que no están a favor de la grieta, pero dialogan. Horacio Rodríguez Larreta va a ser mi adversario interno, Patricia Bullrich también, pero tengo muy buen diálogo con ambos; tengo buen diálogo con Lilita Carrió. Estamos construyendo consensos por un proyecto de país", destacó el funcionario luego.

Gerardo Morales luego destacó que "No es como él (Facundo) dice. Él lo sabe, porque lo banqué bastante. Y fui el único que le peleó a Larreta cuando fue la elección de 2021. Eso él sabe que no es así. Sabe que trabajo de verdad y que desde que me hice cargo de la presidencia del partido lo que hice fue generar una relación simétrica con el PRO, porque hasta ese momento habíamos sido furgón de cola".

El jujeño explicó que el neurólogo lo critica porque "cae en las encuestas, porque está dilapidando un millón de votos, que no ha sacado él solo". Éste afirmó: "Lo sacó el conjunto del radicalismo. Creo que él se olvida que había un soporte de su candidatura que empujamos muchos, inclusive yo fui uno de los que lo fui a buscar y me parece que él aporta bien al radicalismo, nada más que tiene que tener una concepción colectiva de la política, no tan individualista".

El presidente de la UCR aclaró que "no fue un error ir a buscarlo, al contrario, yo creo que él tiene que seguir aportando. En mi opinión, él tendría que aportar más en la provincia de Buenos Aires, porque no está ganada la elección de la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof mide bien, Diego Santilli mide bien. Él podría medir bien, recuperando los votos que tuvimos, pero los está dilapidando día a día, entonces me extraña que salga con este tipo de indicaciones".