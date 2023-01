Martín Tetaz sale a "correr" por la costa y se lanza en Buenos Aires

Un día después de que el titular del radicalismo bonaerense Maxi Abad lanzara, sin decirlo, su candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Martín Tetaz se pone en carrera para disputar la sucesión de Axel Kicillof.

Martin Tetaz sale a las pistas como el representante de Evolución Radical, para dar pelea por el Sillón de Dardo Rocha. Desde el espacio creado por el también economista y legislador nacional Martin Lousteau, afirman que "queremos dar pelea desde el radicalismo para ganar la provincia".

Tetaz, el ahora precandidato candidato a gobernador, arranca su campaña este sábado con una carrera de 100 kilómetros en tramos por los principales balnearios de la costa atlántica bonaerense. El economista platense estará acompañado en su cruzada #100kmXelFuturo por los legisladores Danya Tavela y Pablo Domenichini con quienes presentará, en cada una de las postas de la carrera, las propuestas para transformar Buenos Aires.

El recorrido de Martín Tetaz por la costa atlántica

El sábado a las 16.30 horas en el balneario CR de Pinamar será el primer tramo de la carrera de Tetaz que culminara en Bunge y Playa.

A las 18 dirá presente en el parador La Gamba, donde conversara con vecinos y turistas sobre las políticas públicas que propone.

El domingo a las 10.30 partirá desde Bunge y Playa hacia el balneario Hemingway de Valeria del Mar. A las 16.30 en Villa Gesell recorrerá la calle 140 hasta la 103.

Este sábado a las 16:30 empiezan los #100kmXelFuturo en Pinamar. Vamos a correr 100 km por la Costa con @danyatavela77 y @pmdomenichini presentando propuestas de transformación para la Provincia de Buenos Aires#100kmXelFuturo #Propuestas #Pinamar #TransformandoBuenosAires pic.twitter.com/RKYw04GOYE — Martin Tetaz (@martintetaz) January 19, 2023

La carrera #100kmXelFuturo termina en Mar del Plata el domingo 29, luego de haber recorrido Pinamar, Valeria del Mar, Cariló, Villa Gesell, San Clemente, Las Toninas, Santa Clara, Mar de las Pampas, Mar Azul, Miramar y Necochea, entre otras localidades. Vale aclarar que ninguna de las etapas se suspende por lluvia, indicaron desde el espacio radical.

Las propuestas que se presentarán durante la carrera de postas fueron elaboradas en conjunto por los diputados Tetaz, Tavela y Domenichini con los equipos técnicos del Centro de Estudios Evoluciona Buenos Aires, desde donde trabajan en la elaboración de diagnósticos y propuestas de políticas públicas basadas en la participación ciudadana para transformar la Provincia.

Martin Tetaz afirmó que la elección de la provincia de Buenos Aires va a ser clave: “Necesitamos trabajar para que Juntos tenga un candidato a gobernador competitivo sino volverá a ganar el Peronismo".

El lanzado precandidato por Evolución radical agrego: “Esta campaña es el puntapié inicial del aporte que queremos hacer con propuestas concretas de políticas públicas para marcar el rumbo del proceso de transformación que hay que hacer a partir de diciembre de 2023”.

“Hoy el Estado está ausente. En el Conurbano se vive en condiciones miserables y en el interior de la provincia existen muy pocas políticas de desarrollo productivo. Asfixian a los productores con impuestos y las instituciones que tiene el Estado, como el Banco Provincia, que ofrece financiamientos que no funcionan. Hay un abandono total sin ningún tipo de incentivo para el que arriesga e invierte”, grafico Tetaz.

Por su parte, Danya Tavela sostuvo que para discutir sobre el progreso de la provincia “en primer lugar hay que reconocer la complejidad social, económica y geográfica del territorio, asumiendo el desafío de discutir las problemáticas con el compromiso de quienes creen que la política y la gestión de la cosa pública son herramientas centrales para la transformación”.

En tanto, el diputado Pablo Domenichini dijo que “estamos dispuestos a enfrentar los desafíos con expertiz, rigurosidad y profesionalidad para transformar la provincia de Buenos Aires por el futuro de las generaciones que vendrán”.

“Uno de los problemas centrales de la gestión de Kicillof es que hoy no hay mediciones. Si no se mide no se puede planificar, ni optimizar la asignación de recursos. Queremos instalar que el diagnóstico es fundamental para la transformación”, concluyó Martin Tetaz.