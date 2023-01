Chiche Duhalde se mete en campaña con un duro mensaje contra el kirchnerismo

Hilda “Chiche” Duhalde, una de las referentes políticas más importantes de la provincia de Buenos Aires, hablo con MDZ sobre la actualidad del país. Sostuvo que la salida es a largo plazo y solo si hay un gobierno de coalición. En cuanto a los candidatos a presidente afirmó que no ve a ninguno capacitado para sacar adelante al país. Del próximo gobernador dijo que debe ser de la provincia y conocerla.

En cuanto a la convocatoria que hizo su marido, el expresidente Eduardo Duhalde, para recuperar la conducción del PJ bonaerense, afirmó que hay muchos peronistas enojados con La Cámpora que usurparon la conducción del partido.

"La Cámpora usurpó el justicialismo bonaerense"

La primera parte de la charla con MDZ, la exsenadora habló sobre el peronismo bonaerense y el regalo que le hicieron intendentes y sindicalistas a Máximo Kirchner y La Cámpora.

La respuesta de “Chiche” no se hizo esperar. Afirmó que el justicialismo bonaerense fue “usurpado” por La Cámpora. “Máximo Kirchner no cumple con los requisitos. No tiene los años de residencia ni de afiliación, tampoco lo tienen los de La Cámpora. Muchos de los que manejan ahora el peronismo de la provincia estaban afiliados a otros partidos. Esto está en manos de la Suprema Corte que no sabemos si va a tomar o no una decisión al respecto”.

“En la provincia hay una enorme cantidad de justicialistas enojados que no se sienten identificados con el cristinismo, porque Kirchner murió, ni con La Cámpora. Mi esposo convocó a los justicialistas que no se siente identificado con esta conducción, creemos que es necesario que participen para que el peronismo vuelva a tener relevancia en un gobierno de coalición provincial y nacional ”, sostuvo la exsenadora nacional

En cuanto a porqué desde el peronismo, especialmente en la provincia de Buenos Aires, entregaron sumisamente el partido a la vicepresidenta y a su hijo, Duhalde respondió: “No es muy difícil de analizar. Intendentes y legisladores son económicamente dependientes del estado nacional y provincial. Son muy pocos los que están ahí por convicciones”.

“Sabemos que muchos de los que aplauden a Cristina y a Kicillof, especialmente los intendentes, están muy enojados. No lo dicen abiertamente. De hacerlo los dejarían sin recursos. Esperemos que en el tiempo que queda para las elecciones reflexionen y se den cuenta que el camino de salida no es el que proponen el cristinismo y La Cámpora”, agregó "Chiche" Duhalde.

"Salir de la crisis va a llevar muchos años y solo se va a lograr con un gobierno de coalición"

“Chiche” Duhalde habló sobre la grave situación en la que está el país. Por eso dijo que la única salida es con acuerdos políticos. “Tenemos que entender que la salida a esta crisis es construyendo acuerdos. El que gane la elección debe entender que no se va a llevar la corona de laureles colgada al finalizar su mandato. La salida va a llevar varios periodos de gobierno. Tenemos que dejar de ser cortoplacistas y entender que las políticas son a largo plazo", explicó y siguió: “¿Ahora porqué no se hace?, ¿por qué no se empieza a trabajar ya? A lo mejor se debe a que no hay liderazgos claros o será porque la dirigencia argentina de este tiempo es muy flojita y no entienden la gravedad de la situación”.

Asimismo, la exprimera dama insistió en que los políticos tienen que entender que no pueden ser individualistas en su discurso. Poniendo como ejemplo la campaña de uno de los candidatos a gobernador, dijo: “Escucho a dirigentes que pretenden ser candidatos, como Espert, con el que puedo coincidir en algunas cosas. Ahora cuando habla desde la soledad y dice si soy gobernador voy a hacer esto, esto y esto, no entiende que para hacerlo debe llegar a acuerdos básicos con otras fuerzas políticas, eso es básico. Al igual que Milei, que para hacer todo lo que propone requiere de acuerdos y mayorías parlamentarias. Para eso hay que dialogar y acordar con la mayoría de los partidos políticos, algo que no veo en Milei".

“Los resultados verdaderos, sostenibles y seguros van a llevar muchos años. Despertar credibilidad en el mundo y en los empresarios nos va a llevar mucho tiempo. Es importante trabajar para generar esa confianza y credibilidad, para eso la independencia de los poderes es fundamental”, añadió "Chiche" Duhalde.

Descartó, además, que el nuevo peronismo que está gestando con su marido se sume a Juntos por el Cambio. Por eso dijo: “Hay que conversar con todos. Hace pocos días almorzó en mi casa Néstor Grindetti. Mi esposo habla con dirigentes de Cambiemos y de todos los partidos, incluida gente muy rescatable del cristinismo”, remarcó la histórica dirigente peronista.

"Ninguno de los candidatos puede sacar adelante el país y la provincia"

Hilda “Chiche” Duhalde habló de los candidatos para las próximas elecciones y sin pelos en la lengua sentenció: “Ninguno de los que se postulan pueden llevar adelante las políticas que el país necesita para crecer. Si realmente lo viera en alguno lo diría, siempre digo lo que pienso”.

“¿Por qué no veo a ninguno de los candidatos? Porque no hay salida sin un verdadero gobierno de coalición. El que gane no va poder gobernar si seguimos votando en contra dé sin entender que en los países desarrollados oficialismo y oposición trabajan juntos, pese a las diferencias, en todas las áreas de gobierno. Nosotros tenemos que aprender eso porque la crisis que tenemos es profunda”, puntualizó la referente política.

De los candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires no descarta a ninguno, aunque afirmó que tiene un rechazo visceral por los soberbios, apuntando directamente a Espert. “No me gusto nunca de Espert que cuando habla lo haga desde un lugar soberbio; tengo un rechazo visceral por esas cosas”, y agregó: “Yo no descarto a nadie. Lo que quiero es que me muestre de verdad el plan, cómo lo va a ejecutar y que conocimiento tiene de la provincia”.

“No quiero que venga a la provincia gente de la Capital que no la conoce, nombrando ministros porteños que vienen de turismo. No se puede querer lo que no se conoce. A la provincia de Buenos Aires hay que conocerla en profundidad. El interior es absolutamente diferente al conurbano. El próximo gobernador deberá saber trabajar esas diferencias”.

Al ser consultada sobre los principales candidatos de la coalición opositora dijo: “Grindetti me parece una buena persona. Tiene la experiencia de gobernar un municipio del conurbano. Después no puedo decir nada más de él. De Ritondo te puedo decir que estuvo cuatro años al frente de la seguridad de la provincia, algo debe conocerla. A De La Torre lo veo como un intendente, se maneja como tal. La verdad no tengo mucho conocimiento de él. Cada uno de ellos tiene un valor agregado que es el territorio”.

En cuanto a la candidatura de Diego Santilli fue lapidaria: “A Santilli le tengo mucho aprecio, pero no quiero el discurso armado. Cuando lo llevan a recorrer territorio en el auto le van informando lo que pasa en los municipios. Lo sacás de ahí y hace agua porque no conoce la provincia. No quiero eso”.

“El ultimo gobernador bonaerense que tuvo la provincia fue Eduardo Duhalde. Después podés haber nacido en la provincia, haber vivido los dos últimos años o tener un domicilio que legalmente te habilita para ser candidato, pero para gobernar la provincia de Buenos Aires hay que conocerla”, clarifico la exsenadora.

Sobre la reelección de Axel Kicillof y de quien podría ser candidato del Frente de Todos, si el gobernador se baja, dijo: “No hizo una buena gestión, es un pésimo gobernador por lo que no está entre mis elecciones. Espero que si llega a ser candidato los bonaerenses no vuelvan a equivocarse".

En caso de que Kicillof no vaya por su reelección, algo que a las claras parece imposible, quien se anota en la competencia es su jefe de gabinete y exintendente de Lomas de Zamora, Martin Insaurralde, que contaría con el guiño de Máximo Kirchner. Del lomense afirmo: “Con Insaurralde me pasa una cosa parecida a la de Kicillof. Entra al cementerio y se va a enterrar con ellos. Insaurralde no tiene pasta de líder. Los liderazgos se muestran cuando uno levanta la cabeza y sale de la manada. Eso es algo que no se ve hoy en el peronismo”, sentencio “Chiche" Duhalde.

¿Será candidata?

Sobre el cierre y sobre si se ve como candidata en las próximas elecciones, sin dudarlo contestó a MDZ : “Yo quiero participar. Tengo una debilidad muy grande por todos los temas sociales. Eso es lo que yo amo profundamente”, y añadió: “Por supuesto que quiero participar, creo que soy la que más conoce esta realidad y la que mejor lo hará. Ya lo demostré”.

En cuanto a qué partido la llevaría en su boleta y en qué cargo, “Chiche” Duhalde sostuvo: “Estoy esperanzada en que se logre una gran coalición. Si va a ir cada uno por su lado el resultado va a ser negativo y no me interesa participar así. Sueño con que los políticos se den cuenta de esto. Si cada uno va a ir separado y el que perdió va a ser una piedra en el zapato para el que gobierna estamos perdidos. En esa no me prendo”.

Al preguntarle si esa coalición no estaba representada por Juntos por el Cambio, respondió: “Están lejos de lo que proponemos como coalición. No voy a ser candidata por ese espacio”.