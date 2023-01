Una encuesta reveló quién sería el próximo presidente

La consultora Solmoirago le administró a MDZ un informe de opinión pública sobre el panorama político de las próximas elecciones. Juntos por el Cambio lidera la intención de voto en las PASO y presidenciales. El Frente de Todos se posiciona como segunda fuerza electoral y La Libertad Avanza se consolida en el tercer puesto.

Informe de opinión pública de la consultora Solmoirago.

Los investigadores comenzaron midiendo la problemática de mayor magnitud bajo la siguiente consigna: "para usted, ¿cuál es el principal problema de Argentina?". La inflación/economía encabeza la lista con un 41,5% y la corrupción aparece segunda con un 30,9%. El Gobierno se encuentra tercero con un 7,4% y la Justicia cuarta con un 6,9%. La inseguridad se destaca quinta con un 3,9%.

La imagen del oficialismo se analizó bajo la siguiente pregunta: "¿cómo cree que es la gestión del Gobierno nacional?". La opción "muy mala" prepondera con un 54% y "buena" se posiciona segunda con un 22%. "Mala" tercera con un 16% y "muy buena" cuarta con un 6%. El resultado general sobre la gestión gubernamental es el siguiente: 69,6% de negatividad y 28,4% de positividad.

La percepción de los argentinos ante el Gobierno del presidente Alberto Fernández no recibió variaciones grandes en el término anual. En enero del 2022 el oficialismo contaba con un 67,7% de imagen negativa y un 28,9% de imagen positiva. La diferencia es del 2%.

Imagen de los principales dirigentes de Juntos por el Cambio por la consultora Solmoirago.

Los consultores midieron la imagen de los los precandidatos presidenciales. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se ubica primero con una imagen positiva del 50,4% y una imagen negativa del 43,9%. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se posiciona segunda con una imagen positiva del 46,3% y una negativa del 46%.

El expresidente Mauricio Macri se encuentra tercero con una imagen positiva del 42,6% y una negativa del 54,7%. El diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, se destaca cuarto con una imagen positiva del 42,1% y una imagen negativa del 43,1%.

El ministro de Economía, Sergio Massa, aparece con un 34,4% de positividad y un 60,3% de negatividad. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se ubica luego con un 32,6% de imagen positiva y un 65% de imagen negativa. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuenta con una imagen positiva del 32,2% y una negativa del 64,8%.

Intención de voto de los pre-candidatos presidenciales por la consultora Solmoirago.

La cuestión electoral por candidato respecto a las elecciones PASO -no por coalición- deja el siguiente espectro. Cristina Fernández de Kirchner se ubica en el primer puesto con un 17,1% y luego le sigue Javier Milei, con un 15,6%. Horacio Rodríguez Larreta, aparece tercero con un 14,2%.

El expresidente Mauricio Macri en el cuarto lugar con un 13,3% y Patricia Bullrich, reposa quinta con un 9,9%. Axel Kicillof se encuentra sexto con un 4,8% y Sergio Massa séptimo con un 3,7%.

Los resultados por espacio/coalición varían los puestos recién mencionados. Juntos por el Cambio encabeza la lista con un 41,1% de intención de voto y el Frente de Todos queda segundo con un 29,3%. La Libertad Avanza alcanza un tercer lugar con un 18,1%. Intención de voto de los pre-candidatos presidenciales sin Cristina Fernández de Kirchner ni Mauricio Macri por la consultora Solmoirago.

La consultora Solmoirago realizó una segunda medición respecto a las elecciones PASO con un escenario particular: Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri no entran en la cuestión.

El economista liberal, Javier Milei, se posiciona primero con un 19,5% y Horacio Rodríguez Larreta aparece segundo con un 18,2%. Patricia Bullrich se encuentra tercera con un 15,8% y Axel Kicillof cuarto con un 13,5%. Sergio Massa se ubica quinto con un 8,6%.

Javier Milei le expresó a MDZ que "el mensaje es 'a no bajar los brazos' porque si entramos a la segunda alcanzaremos la Presidencia. Ya hemos hecho historia siendo los primeros liberales/libertarios llegando al Congreso. Ahora seamos los primeros en llegar a la cabeza del Poder Ejecutivo". Intención de voto presidencial por la consultora Solmoirago.

El director de la consultora, Cristian Solmoirago le comentó a MDZ que "si bien parecen números altos, hay una realidad en todo el escenario político: ningún candidato supera los 20 puntos de intención de voto. Ningún dirigente puede constituir una verdadera mayoría. La mejor posicionada en las elecciones PASO es Cristina Fernández de Kirchner pero lo hace con menos de 20 puntos".

El politólogo agregó: "Javier Milei también la sigue pero el único que suma puntos en su fuerza es él. Después viene ese pelotón de dirigentes de Juntos por el Cambio que encabeza Larreta, sigue Macri y después Bullrich. Si bien hay un podio para esta medición, los tres candidatos no se sacan diferencias aún".

"Analizo un escenario muy atomizado. No hay uno o dos candidatos que puedan constituir esa mayoría y que puedan representar a más del 20% del electorado. Ensayamos escenarios PASO sin Cristina y sin Macri. Estos dirigentes también son relevantes si no están. Suman Bullrich, Milei y Bullrich sin Mauricio Macri. Se distribuyen en distintos candidatos. No es así con Cristina Kirchner, el que mejor capitaliza ese segmento es Axel Kicillof".