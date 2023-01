Polémico comienzo en Diputados de la Comisión de Juicio Político

El jueves comenzó el polémico debate en Diputados sobre el pedido de juicio político contra la Corte Suprema, impulsado por el presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores peronistas. Parte de la jornada incluía fijar la agenda de trabajo, y eso fue lo que hicieron las autoridades de la Comisión de Juicio Político, con la novedad inesperada de que desde Juntos por el Cambio insistieron en convocar al ministro de Economía, Sergio Massa, en calidad de testigo.

Aunque el jefe de la bancada del Frente de Todos, Germán Martínez, afirmó desde el comienzo de la sesión no venir "con la intención de hacer consideraciones políticas", lo cierto es que a lo largo de más de tres horas los diputados presentes no hicieron sino lanzarse acusaciones y reproches.

Tal vez el momento más tenso tuvo lugar cuando el presidente del Interbloque Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, solicitó el turno de palabra para dejar en claro que quienes no están de acuerdo con la solicitud de juicio político no son "empleados de poderes oscuros", y se dirigió directamente al diputado cristinista Rodolfo Tailhade, quien en el canal de noticias C5N había afirmado que quienes que no acompañan al oficialismo "le tienen miedo a los medios de comunicación".

Rodríguez precisó que no acompañará el juicio, pero no por temor a los medios, para terminar enfatizando: "Tampoco te tengo miedo a vos, Tailhade".

Por otra parte, la diputada nacional del Frente de Todos Vanesa Siley, mantuvo otro tenso intercambio con el presidente del bloque de la UCR, el cordobés Mario Negri, al tildarlo de "machirulo" por interrumpirla mientras se encontraba exponiendo.

Al margen de todo lo anterior, la Comisión finalmente determinó el calendario y los pasos para seguir. En concreto, se reunirá todos los jueves a las 11 y la semana próxima recibirá a los autores de los 14 pedidos de juicio político que existen contra los miembros de la Corte, pedidos cuyos expedientes fueron enumerados por la presidenta de la Comisión, la oficialista Carolina Gaillard.

Todos los firmantes de estos pedidos serían citados a exponer sus argumentos y a ratificar sus acusaciones la semana próxima, según lo anunció la propia Gaillard.

El más conocido de todos ellos fue presentado por un grupo de legisladores kirchneristas, encabezados por Eduardo Valdés, y se basa en la denuncia que instigó el presidente Alberto Fernández a fin del año pasado, cuando el Gobierno decidió sumarse a la arremetida de Cristina Fernández de Kirchner contra el Poder Judicial.

Recién el 9 de febrero la Comisión decidirá sobre la admisibilidad del proceso y el inicio del debate de las acusaciones que exigen la destitución por diferentes causas de Horacio Rosatti, presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.