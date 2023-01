Néstor Grindetti: "Bullrich encarna lo que Argentina necesita"

En una entrevista para la FM 99.9 de Mar del Plata, el actual intendente de Lanús y precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, Néstor Grindetti, se refirió al armado electoral en Juntos por el Cambio de cara a la elección de este año.

Al respecto de su relación con el expresidente Macri, Grindetti fue muy claro: "Hace 40 años que estoy trabajando con Mauricio Macri. Fue quien me impulsó, y me ayudó a ser intendente de Lanús. Y hay parte del ideario de Mauricio que se aplica en la forma de manejar el municipio, por lo que, obviamente, queremos seguir trabajando juntos. Pero todavía Mauricio no decidió dónde estará, y lo respeto, porque es algo íntimo".

En otro tramo de la entrevista, el intendente de Lanús volvió a destacar la figura del expresidente: "Hoy Mauricio Macri, por su formación, sus antecedentes, porque es un expresidente, por su proyección y relaciones internacionales, sumado al coraje, las ganas y el reconocimiento de las cosas que no le salieron cuando fue presidente; lo hace un primus interpares entre los candidatos".

Frente a la falta de definiciones al respecto de una posible candidatura de Mauricio Macri, Grindetti decidió brindar su apoyo a Patricia Bullrich. A este respecto, aseveró: "Patricia creo que, por su personalidad, antecedentes y coraje encarna lo que Argentina necesita para implementar las políticas que nos permitan salir de donde estamos metidos. Estamos trabajando en este momento para que ella sea presidenta".

También habló de otras precandidaturas dentro de Juntos por el Cambio para la gobernación de la provincia de Buenos Aires: "Yo había decidido no renovar en Lanús, y me gustaría llegar a la gobernación para llevar allí mi forma de gestión. Con Iguacel y De la Torre nos llevamos muy bien. Cuando las posturas son honestas, es legítimo que Joaquín De la Torre pueda pensar que sería mejor gobernador que yo y que yo piense lo contrario. En el PRO nos vamos a poner de acuerdo como lo hicimos siempre".

En ese sentido, Grindetti reafirmó la posición que han hecho pública diferentes referentes de Juntos por el Cambio de dirimir las diversas precandidaturas en las PASO. Sobre este aspecto, dijo: "Creo que las PASO naturalmente son para dirimir candidaturas entre espacios políticos que integran una alianza. Nosotros tendríamos que tener nuestros candidatos, la Coalición los suyos, el radicalismo también y los peronistas republicanos también. Nosotros, seguramente nos pondremos de acuerdo".

Finalmente, Grindetti destacó la importancia de que, quien suceda a Axel Kicillof al frente de la gobernación de la provincia de Buenos Aires sea alguien nacido en el distrito: "Soy bonaerense y administro un distrito de más de 500 mil habitantes. He recorrido la provincia y colaboré mucho en el Gobierno de María Eugenia Vidal con distintas ideas para la gestión. Una vez el gobernador tiene que ser de la provincia de Buenos Aires".