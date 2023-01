Otra novela: sigue la "pica" en la Coalición Cívica mendocina

Además de la feroz interna que atraviesa el PRO entre quienes quieren permanecer en Cambia Mendoza y quienes no, la Coalición Cívica - ARI provincial tiene su propia novela. El espacio presidido a nivel nacional por el diputado Maximiliano Ferraro y liderado por Elisa Lilita Carrió también tiene diferencias marcadas en su seno partidario.

La pelea en la Coalición Cívica se da entre dos bandos. El primero conformado por Daniela Stella, miembro de la Mesa Ejecutiva, y Federico Moltó, vicepresidente de la CC ARI. En el otro, se encuentra el presidente del espacio a nivel local, Marcos Quattrini, y el exdiputado nacional Gustavo Gutiérrez, que oficia de congresal. Estos últimos están alejados de Cambia Mendoza.

La pelea radica en que Stella y Moltó se mantienen fieles al oficialismo provincial, frente del cual forman parte desde sus orígenes en 2015. "Lo que nos convoca particularmente es manifestar que nosotros contamos con los avales suficientes para permanecer al frente Cambia Mendoza en virtud del acta firmada el 29 de noviembre con nuestra mesa ejecutiva, suscripta y avalada por la mesa nacional para disipar cruces mediáticos que distan de los debates que se dan puertas adentro del partido (...) Respetamos la decisión de no participar en la reuniones, lo cual no impide que la Coalición Cívica sea parte del frente, justamente porque tenemos las garantías suficientes para estar. Los ausentes deberán responder a la ciudadanía por qué no dan los debates en las instancias donde deben ser dados", sostuvo Stella ante la prensa en la última cumbre oficialista.

En tanto, Quattrini y Gutiérrez manifestaron en la previa de la última reunión de Cambia Mendoza que ven "olvidados aquellos principios básicos que fueron la base de este acuerdo que se materializó en Cambiemos y Juntos por el Cambio, a nivel nacional, pareciéndose más al kirchnerismo de Santa Cruz y negando la tradición libre y respetuosa que supo tener Mendoza".

Marcos Quattrini y Maximiliano Ferraro.

"Invitamos al exgobernador Alfredo Cornejo, como al gobernador Rodolfo Suarez a que reconsideren su forma de actuación, porque Mendoza nos necesita a todos, no sólo a algunos que resulten funcionales a su personalista construcción", agregaron.

Gutiérrez tiene una relación de suma cercanía a Elisa Carrió. En las elecciones presidenciales de 2003 fue candidato a vicepresidente de la Nación, acompañando "Lilita" en la fórmula de Afirmación para una República Igualitaria (ARI).

No obstante, en las elecciones legislativas de 2021 Gutiérrez fue candidato a diputado nacional nuevamente, pero en el espacio Vamos Mendocinos.

En el último tiempo se mostró cercano al diputado nacional y exintendente de Luján de Cuyo, Omar De Marchi, otro de los apuntados de querer romper con el frente Cambia Mendoza.

Consultada sobre este último punto, Daniela Stella sostuvo: "Comparten origen en el Partido Demócrata. Ha sido su forma de conducción tradicionalmente y lo hemos visto recientemente cuando no dejaron presentar interna a Guillermo Mosso. Han transmitido (el PD) a la generación de partidos políticos de Mendoza este esquema de falta de acuerdo y de extorsión en otros partidos. Con el PRO hemos heredado de estos referentes políticos la imposición de acción política que conduce a la inacción y al debilitamiento de los espacios, en vez de fortalecerlos". Gustavo Gutiérrez, Elisa Carrió y Omar De Marchi.

La bendición de Maximiliano Ferraro y Elisa Carrió

Respecto a la opinión de Ferraro y Carrió sobre la interna en Mendoza, Stella consideró: "Eso lo tendrían que responder Maxi Ferraro o la misma Lilita. Lo que nosotros tenemos es un canal de diálogo abierto con representantes. Hemos llegado a este acuerdo de participación en Cambia Mendoza con una convocatoria de la mesa nacional y con referentes (...) En definitiva, lo que opinen sobre las acciones de las personas queda reservado a ellos y lo que sí podemos decir que nos han dado las garantías para que fortalezcamos este espacio".