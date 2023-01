Un intendente no baja los brazos y le sigue dando pelea a La Cámpora

Si alguien se preguntara, ¿cómo sería la vida después de La Cámpora?, Hurlingham podría ser un buen punto de partida. A casi un mes de la drástica reducción en las erogaciones de unos seiscientos contratos, y a más de quince días del despido de todos los funcionarios que militan en la agrupación de Máximo Kirchner, el municipio que conduce políticamente Juan Zabaleta no sólo no fue incendiado, sino que, tras su vuelta al frente de la administración comunal, dispuso un original acuerdo con las cuatro organizaciones sindicales que agrupan a los empleados municipales para que no pierdan con respecto a la inflación proyectada para 2023.

Acompañado por su secretario de Gobierno, Pablo Del Valle y el secretario de Obras Públicas, Luis Ocampo, Zabaleta también mandó otro mensaje. Son dos de los funcionarios más criticados por la anterior gestión camporista.

Además de la promesa de reuniones mensuales para evaluar el nivel inflacionario, y de ahí formalizar los aumentos salariales para los trabajadores municipales, el intendente acordó un incremento del 15% del sueldo básico para las categorías inferiores, y estableció un aumento del 10% para el resto de las categorías, a pagar con los salarios de febrero y a cuenta, así como también el otorgamiento de un bono de $10.000 por hijo, que será destinado a aquellos que perciban asignaciones familiares y cuyos hijos estén en edad escolar, el que será abonado el 15 de febrero.

"La novedad de esta modalidad de paritaria mensual es que le vamos a ganar a la inflación en los salarios de nuestros trabajadores municipales, pero no lo vamos a hacer cargando sobre las espaldas de los vecinos, porque solo aumentamos las tasas municipales en un 50%. Esta vez lo hacemos con más eficiencia, optimizando al máximo la labor de todas las áreas del municipio, para que sea la gestión política y no los vecinos los que hagan el aporte a los trabajadores", afirmó el jefe comunal al término de la reunión con los gremios.

Si bien Hurlingham no es el primer municipio en correr de la conducción de gestión a los integrantes de La Cámpora, sí es el primer municipio donde fueron reemplazados en su totalidad y ni el exintendente interino, Damián Selci, ni sus colaboradores, continuaron en su cargo.

Esteban Echeverría, que conduce Fernando Gray, nunca llegó hasta este límite ya que desde el minuto cero el jefe comunal impuso sus condiciones y La Cámpora nunca pudo contar con dirigentes que pudieran discutirlo. Zabaleta, en cambio, siempre tuvo como aliado hasta que la relación terminó luego de 2017, cuando siguió como intendente pero Martín Rodríguez, uno de los referentes más cercanos de Máximo Kirchner, empezó a presionar para reemplazarlo y aumentó la confrontación cuando el exconcejal fue designado para conducir la administración del PAMI junto con Luana Volnovich.

En otras localidades, la relación entre los intendentes y los referentes cercanos al hijo de los dos presidentes suele ser más que pendular. Se tensa llegada la elección, se distiende cuando termina la distribución del poder.

En los últimos meses se produjo una dispersión concreta tras el renunciamiento de Cristina Fernández de Kirchner a ser candidata en 2023. Ella lo llama proscripción, pero muchos intendentes y gobernadores, casi todos, lo consideran abandono, puesto que saben que ella observa los números que la tienen como referente y no alcanza para llegar a la victoria.

No la subestiman. La consideran una de las pocas dirigentes que traza un camino y lo transita. Pero desconfían más de lo que expresan de quienes dicen dar la vida por ella. No les dan entidad política ni musculatura territorial.

“Siempre vienen a negociar con ella detrás. Que vengan solos, se sometan a una interna, y después volvamos a discutir”, ya se empieza a escuchar mientras que a Sergio Massa le zumban los oídos porque aparece como único candidato presidencial del Frente de Todos.

Algunos dicen que su acompañante en la fórmula presidencial sería Wado de Pedro. Otros, sin embargo, desconfían de que esto se produzca, aunque la practicidad del ministro de Economía podría hacerlo modificar de decisión. Él quiere elegir su compañero de fórmula sin presiones, en caso de que acepte ser candidato a presidente.