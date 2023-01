Un sector de la Coalición Cívica le marcó la cancha a Rodolfo Suarez y a Alfredo Cornejo

El sector de la Coalición Cívica ARI provincial que no pertenece a Cambia Mendoza emitió un duro comunicado contra el senador nacional Alfredo Cornejo y el gobernador Rodolfo Suarez, ambas figuras de la Unión Cívica Radical (UCR). "Vemos olvidados aquellos principios básicos que fueron la base de este acuerdo que se materializó en Cambiemos y Juntos por el Cambio, a nivel nacional, pareciéndose más al kirchnerismo de Santa Cruz", lanzaron Marcos Quattrini, presidente de la junta Ejecutiva y Gustavo Gutiérrez, el exdiputado nacional cercano a Elisa Carrió.

Asimismo, manifestaron que no fueron invitados a la reunión agendada para esta tarde entre los integrantes de Cambia Mendoza, donde sí se encuentra un sector de la Coalición Cívica que, mediante la representación Federico Moltó -vicepresidente de la CC ARI- cuestionaron la carta firmada por Quattrini y Gutiérrez.

"Invitamos a los referentes de otros partidos de Mendoza a evitar referirse a este espacio sin conocimiento de las estrategias y acuerdos firmados, en pos de generar diálogos y debates de calidad", señalaron al respecto.

El frente Cambia Mendoza atraviesa una serie de conflictos y tensiones.

En detalle, el documento enviado por Gutiérrez, que en 2021 fue candidato a diputado nacional en el partido Vamos Mendocinos, se pone de manifiesto: "Desde la Coalición Cívica ARI de Mendoza comunicamos que no asistiremos a una supuesta reunión citada para hoy de una supuesta mesa de Cambia Mendoza, simplemente porque no vamos a donde no nos invitan".

Y agregan: "Lamentamos profundamente la dudosa vocación democrática por parte de los señores Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez al no comunicar la invitación a la reunión de hoy, orientada a la discusión de la conformación de un nuevo frente electoral por las vías orgánicas correspondientes".

"Desde la constitución del frente en el año 2015 bregamos por la transparencia, la República, la institucionalidad y la modernización de la matriz productiva; y entendimos que la manera de ponerlo en manifiesto era en el marco de un frente que asegurara el consenso. Hoy vemos olvidados aquellos principios básicos que fueron la base de este acuerdo que se materializó en Cambiemos y Juntos por el Cambio, a nivel nacional, pareciéndose más al kirchnerismo de Santa Cruz y negando la tradición libre y respetuosa que supo tener Mendoza. Invitamos al exgobernador Cornejo, como al Gobernador Suarez a que reconsideren su forma de actuación, porque Mendoza nos necesita a todos, no sólo a algunos que resulten funcionales a su personalista construcción", concluyen.