Otro operativo clamor: que Javier Milei le de una mano a Juntos en la provincia de Buenos Aires

Cuando en 2015 María Eugenia Vidal y Mauricio Macri ganaron las elecciones, ya nadie recuerda que la llegada de una nueva gobernadora se dio en el marco de una derrota del candidato presidencial de Cambiemos contra Daniel Scioli.

En aquella ocasión, supuestamente, Sergio Massa se “comía” los votos del principal frente opositor y en la provincia de Buenos Aires Felipe Solá llegó a contar con el 22% de los votos, dividiendo el voto peronista y elevando el caudal de votos que consiguió a nivel nacional el mismísimo Sergio Massa.

Si bien aquella experiencia no puede trasladarse de manera automática a las próximas elecciones, ya que Axel Kicillof no es Anibal Fernández, el entonces representante del Frente para la Victoria en la provincia, hay puntos de contacto que no pueden dejar de considerar. Por ejemplo, que hasta semanas antes del cierre de las listas había intensísimos intentos para cerrar un acuerdo entre Macri y Massa, que por supuesto, no sucedió.

Lo mismo aparece ahora. Sin embargo, es el propio expresidente quien impulsa una apertura más radicalizada y a la que se opone el resto de los líderes de la coalición, radicales y coalicionistas, fundamentalmente.

Esta discusión también se dio en 2021, cuando Horacio Rodríguez Larreta pretendió incorporar a José Luis Espert, para lo cual, la entonces mesa política de la provincia de Buenos Aires, impuso unos pisos para las mayorías y minorías imposibles de alcanzar para un recién llegado a esa fuerza. Finalmente, Espert no participó de Juntos pero la dupla Diego Santilli – Facundo Manes ganó las elecciones legislativas.

El primero que empezó con la idea del acuerdo con Javier Milei fue Joaquín De la Torre, exintendente de San Miguel y mantuvo con él un par de encuentros por este tema. Meses atrás, Diego Valenzuela pidió que se mirara con detenimiento cómo la población tomaba nota sobre los conceptos que presentaba el economista como dogmas y ahora Gustavo Posse fue el que pidió evaluar un contrato político con el anarco economista.

Sin embargo, ni en San Miguel, ni en Tres de Febrero ni tampoco en San Isidro, no solo no menguaron en sus expectativas electorales en las últimas elecciones a pesar que Espert y Avanza Libertad hicieron buenísimas elecciones en sus respectivos territorios, Tres de Febrero y San Isidro, ambos son los primeros que analizan la necesidad de acordar con el libertario Javier Milei, candidato presidencial, en la provincia de Buenos Aires.

Estos tres municipios, además, representan diferentes poblaciones, con otras conformación sociales y sus líderes también vienen de diferentes historias políticas y sociales. ¿Por qué ahora estaría en riesgo la victoria en la provincia? Posse lo explica de la siguiente manera. “Si Milei, a nivel nacional, saca 15 puntos, nosotros podemos ganar la gobernación. Pero si saca 20 puntos no. porque en la provincia no hay balotaje y se gana o se pierde por un voto".

“Hay que producir un acuerdo programático, que haya muchas ideas que sean aplicables y asegurar de esa manera iniciar un ciclo nuevo en la provincia. Hay que tratar el tema, porque es difícil vivir en provincia, y para cambiarlo hay que cambiar las autoridades en provincia: hay que producir un acuerdo de programas que tenga compresión en el armado electoral”, explicó.

En diálogo con MDZ, Martín Tetaz, quien el domingo había propuesto un acuerdo similar al que ayer planteó Posse, insistió en que “hay que transformar las elecciones de octubre en la provincia de Buenos Aires en un ballotage directo”.

“Por supuesto que nosotros no pensamos para nada igual en cuanto al rol del Estado, la educación pública y propone cosas que no se aplican en ninguna parte del mundo. Entonces, hagamos una gran elección y el que gana se enfrenta directamente con Kicillof. El opositor que consiga más votos en las PASO debe ir solo a competir con el oficialismo”, dijo Tetaz.

Con otros conceptos, cerca de Diego Santilli opinan parecido, pero a la vez diferente, a lo que propone el economista radical: “Antes de hacer el planteo con Milei, Juntos tiene que empoderar un solo candidato a gobernador. El planteo pierde racionalidad cuando tenes siete candidatos a gobernadores. Es absurdo hacer ese planteo con semejante dispersión”.