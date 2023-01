Sorpresa y reproches de la UCR por el intendente oficialista que desdobló

La decisión del intendente de San Carlos, Rolando Scanio, de desdoblar las elecciones municipales abrió una grieta en el frente Cambia Mendoza entre el partido gobierno local, Unión Popular, y la Unión Cívica Radical (UCR). Desde el radicalismo manifestaron que les sorprendió la noticia y reprocharon que no fueron consultados por el Ejecutivo departamental para avanzar con la iniciativa.

Scanio firmó el decreto convocando a la elección de intendente y concejales en una votación separada de las fechas provinciales en las que se elegirán gobernador y legisladores. De esta manera, los sancarlinos deberán concurrir a las urnas para renovar a sus representantes locales en las PASO del 30 de abril y en las generales del 3 de septiembre.

Desde el oficialismo municipal respaldaron la decisión señalando que se ha respetado una tradición de San Carlos, que desde el 2011 apuesta al desdoblamiento electoral, con la excepción de los comicios de 2019 y 2021.

Sin embargo, esta determinación generó asombro y malestar en sus aliados radicales. La presidenta de la UCR de San Carlos, Silvia Cornejo, manifestó a MDZ que el anuncio del desdoblamiento “nos sorprendió bastante”. “La verdad que fue una noticia inesperada porque habíamos estado hace 15 días con el intendente y otros referentes pidiéndole que fortaleciéramos el frente, que le diéramos continuidad a un proceso que venimos llevando adelante desde el 2015 y que acentuamos en el 2019, a pesar de algunas diferencias que han habido”.

En este sentido, la dirigente radical que también es hermana del senador nacional Alfredo Cornejo recriminó la falta de consulta por parte del Ejecutivo local. “Nosotros no hemos sido partícipes del Gobierno municipal. De hecho, esta decisión que están tomando lo muestra claramente. Ellos han tomado esta decisión sin consultarnos y nos hemos enterado por los medios periodísticos. No esperábamos esto porque le habíamos pedido fortalecer el frente y que no desdobláramos siguiendo la misma línea que tiene la provincia”, disparó.

Advirtió que esperaban una llamada de parte de los dirigentes de Unión Popular pero que no han tenido contactos y reprochó que el desdoblamiento tendrá un importante costo económico para el municipio y señaló que a los vecinos de San Carlos “no les hace mucha gracia” tener que ir a votar siete veces este año.

Lo concreto es que el desdoblamiento en el departamento del Valle de UCO abrió una nueva grieta en Cambia Mendoza, que podría terminar con la salida de Unión Popular, partido que tiene como principales referentes a Scanio y al diputado provincial Jorge Difonso.

Cornejo habló sobre la continuidad de la alianza de los partidos a nivel departamental y provincial y sostuvo que “es todo tan reciente que no lo hemos analizado, no hemos conversado tampoco con el partido a nivel provincial. Esta semana vamos a tener esa conversación y a partir de allí veremos. Tampoco sabemos cuál es la intención de Unión Popular, si quieren quedarse en el frente o si quieren irse del frente, no lo sabemos porque no han sido totalmente claros en ese sentido. No esperábamos que fuera así porque hemos trabajado durante bastante tiempo y esperábamos mínimamente una muestra de democracia y participación”.

De todas maneras, en el radicalismo tienen decidido que para los comicios sancarlinos presentarán a un candidato propio por la intendencia. Entre los potenciales postulantes aparece posicionada desde hace tiempo precisamente Silva Cornejo, quien el año pasado asumió la conducción del partido en el departamento.

Consultada acerca de una eventual candidatura personal, la dirigente señaló que “lo tenemos que trabajar a nivel provincial y a nivel local. A mí me interesa pero hay otros candidatos y candidatas potables. No está todo dicho, no es que yo sea la candidata puesta. Está la posibilidad pero hay muchos posibles candidatos”.

En medio de estas tensiones, la UCR provincial convocó a reunión de partidos de Cambia Mendoza para este martes. Desde Unión Popular adelantaron que no concurrirán al encuentro y señalaron que están analizando la continuidad en la coalición oficialista. Según resaltan, esperan conocer la postura del radicalismo sobre la Ley 7722 y algunas iniciativas que impulsan desde su partido.