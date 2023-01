Duras críticas contra Sergio Berni por desmantelar un helicóptero sanitario para que lo use Axel Kicillof

En una medida inexplicable, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, desafectó del Operativo de Sol a Sol un helicóptero sanitario de última generación para transformarlo en una aeronave de uso personal del gobernador, que “descansa” desde el 4 de enero en los hangares del aeropuerto de Mar del Plata.

En su reemplazo, Berni dejó en el helipuerto de Lezama, ubicado sobre la ruta 2 "a la vista de los turistas" un helicóptero de mayor porte no apto para traslados sanitarios. Es la primera vez desde que se puso en marcha el Operativo Sol que no hay un helicóptero sanitario.

El EC 135 adquirido por la provincia de Buenos Aires fue acondicionado especialmente como un helicóptero sanitario de primer nivel, equipado como una ambulancia de alta complejidad. Uno de los médicos afectados al Operativo de Sol a Sol dijo a MDZ: “No podemos entender como Berni que es médico, ordenó sacar todo el instrumental de emergentología para que el helicóptero lo use el gobernador. Es inentendible”.

El helipuerto de Lezama, ubicado sobre la ruta dos, sirve de base de operaciones para que pilotos, equipo médico, radio operadores y mecánicos aeronáutico estén en alerta las 24 horas para brindar asistencia sanitaria a los cientos de miles de veraneantes que disfrutan de las playas y transitan por las rutas de la provincia de Buenos Aires.

De ocurrir algún accidente, el servicio de asistencia no va poder prestarse rápidamente, debido a que el helicóptero de reemplazo, un EC 145, no está preparado para operaciones sanitarias. “No está equipado como corresponde para hacer traslados sanitarios. No tiene un lugar acondicionado para equipos ni para el personal médico. La camilla está atada con sogas. De hecho, no se ha usado en lo que va de la temporada”, graficó el profesional de la salud afectado al operativo de verano.

"Teníamos una ambulancia aérea de alta complejidad, ahora hacé de cuenta que tenemos un patrullero con camilla. Este helicóptero lo pusieron ahí para que lo vean los turistas desde la ruta, es como cuando ponían los patrulleros sin nafta para dar una sensación de seguridad", dijo el experto en emergentología.

MDZ habló, bajo estricto off, con personal de la flota aérea bonaerense y del aeropuerto de La Plata. Todos los consultados coincidieron en que lo que hizo el ministro de Seguridad bonaerense es una locura. "Dejó a cientos de miles de turistas sin un helicóptero sanitario de respuesta rápida ante una emergencia”, indicaron.

Al preguntar si la medida tomada por Berni obedecía a tareas de mantenimiento al helicóptero usado por Kicillof, respondieron: “EL EC 145 del gobernador es un helicóptero de mayor porte y de última tecnología. Se encuentra en el aeropuerto de La Plata en perfectas condiciones de vuelo. Por eso no entendemos lo que hizo Berni”.

“Al helicóptero sanitario lo desmantelaron sin razón alguna. Son decisiones que pensándolas desde el sentido común no se entienden. Desde el 4 de enero el helicóptero está parado en el aeropuerto de Mar del Plata y Kicillof todavía no lo usó”, remarcaron desde el aeropuerto platense.

Por otra parte, afirmaron que en todas las administraciones siempre pasó algo con la flota aérea de la provincia de Buenos Aires. Contaron que en el 2011 Scioli compró dos helicópteros EC 145, uno destinado a uso sanitario y el otro acondicionado para su uso personal.

“Cuando se rompió el que usaba Scioli, en plena campaña a presidente del 2015, tomaron la decisión de sacar de servicio el helicóptero sanitario para canibalizarlo, es decir sacarle piezas para ponérselo al que usaba Scioli. Durante la administración de Vidal -agregaron- nunca se mandó a arreglar, recién hace un mes tomaron la decisión de enviarlo a Estados Unidos para arreglarlo”.

Lo cierto es que el helicóptero Sanitario EC 135 estuvo el 4 de enero en Lezama solo dos horas hasta que el ministro de Seguridad bonaerense ordenó su traslado a Mar del Plata para posteriormente desmontar, sin mayores explicaciones, el equipamiento médico transformándolo en una aeronave de pasajeros, en este caso del gobernador. Medida que generó malestar en la Dirección de Aeronavegación que depende del Ministerio de Seguridad bonaerense

En tanto desde el aeropuerto platense señalaron a MDZ que las 24 horas de los 365 días del año hay un helicóptero sanitario preparado para cualquier eventualidad y tres aviones a disponibilidad del CUCAIBA para vuelos sanitarios. Agregaron que el año pasado hubo 200 vuelos sanitarios en la provincia de Buenos Aires y que con cada uno de esos vuelos salvaron la vida de un ciudadano.