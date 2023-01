Moneda común: José Luis Espert le bajó el precio a la llamativa propuesta con un lapidario análisis

El diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert se refirió al reciente trascendido acerca de que Argentina y Brasil tendría en mente avanzar en la implementación de una moneda común entre ambas naciones, con la idea de invitar a otros países a unirse. Por ello, el economista y precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, aseguró que "no están dadas las condiciones necesarias para que esto funcione".

Según el diario británico Financial Times. los presidentes Lula da Silva (Brasil) y Alberto Fernández (Argentina) anunciarán los detalles en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que se desarrollará este martes en la Ciudad de Buenos Aires. El foco está en en "cómo una nueva moneda que Brasil sugiere llamar "sur" podría impulsar el comercio regional y reducir la dependencia del dólar".

Espert consideró en su cuenta de Twitter: "Qué p*** mental que es esto por Dios. No se da ninguna de las condiciones necesarias (y no suficientes) para que esto funcione. No hay libre comercio ni de bienes ni de servicios, no hay libre movilidad de capitales, las políticas fiscales y laborales son diferentes. Nada".

Y añadió: "Mejor gastemos energía en lograr consenso para las enormes reformas estructurales antimafia y promercado que hay que hacer en nación y en las provincias. Son las que harán que una buena reforma monetaria se sostenga".

La iniciativa

La idea ya se había discutido en 2019, pero había recibido el rechazo contundente del Banco Central de Brasil, por parte de la conducción de ese momento, aunque el Financial Times analiza que la tendencia izquierdista de ambos gobiernos podría hacer prosperar esta vez la iniciativa.

La iniciativa, que inicialmente comenzó como un proyecto bilateral, luego se extendería para invitar a otras naciones latinoamericanas, según el informe, y agregó que se esperaba un anuncio oficial durante la visita del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a Argentina.

El medio británico cita también otros antecedentes como el proyecto para crear el "peso real", en el que coincidieron en su momento los expresidentes de Argentina Mauricio Macri y Brasil Jair Bolsonaro, el cual también chocó con el rechazo del Banco Central del país vecino.

El Financial Times señala que en cuanto a lo atractivo de la propuesta "es más obvio para la Argentina, donde la inflación se acerca al 100% mientras el Banco Central imprime dinero para financiar el gasto", en tanto que recuerda que desde que asumió Alberto Fernández el monto del dinero en circulación de cuadriplicó y el billete de máxima denominación teniendo en cuenta el "ampliamente usado" tipo de cambio paralelo equivale a menos de tres dólares.