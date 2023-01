El Frente de Todos tiene votos suficientes para sesionar en el Senado durante las extraordinarias

El interbloque del Frente de Todos (FdT) está en condiciones de avanzar, desde esta semana, con el tratamiento de al menos cuatro proyectos de ley que ya tienen dictamen en el Senado, sin depender de que la bancada de Juntos por el Cambio (JxC) baje al recinto a prestar quorum.



No obstante, el oficialismo esperará unos días más para engrosar la lista de asuntos que podrían entrar en un próximo plan de labor parlamentaria, con el dictamen de otras dos iniciativas que aún resta debatir en las comisiones.



El interbloque del FdT tienen quorum propio al sumar, a sus 35 integrantes, los tres aliados de partidos provinciales como el Frente Renovador de la Concordia de Misiones, Juntos Somos Río Negro y el riojano Hay Futuro Argentina.



Desde la semana pasada comenzaron a circular por los pasillos del Senado algunos legisladores del oficialismo como la mendocina Anabel Fernández Sagasti, el neuquino Oscar Parrilli y el formoseño José Mayans, ya recuperado de una dolencia que lo mantuvo marginado de la actividad parlamentaria durante más de tres meses.



De JxC ya se encuentran en Buenos Aires el jefe del interbloque, Alfredo Cornejo; el presidente de la bancada radical, Luis Naidenoff; la santafesina Carolina Losada y el fueguino Pablo Blanco.



Pero desde ambas bancadas estimaron que la actividad más fuerte se verificará en la primera semana de febrero, con la posibilidad de avanzar en una sesión parlamentaria.



Desde JxC subrayan que el espacio no se sumará al tratamiento de ningún proyecto mientras el Gobierno nacional insista con el proceso de juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, un expediente que iniciará en la Cámara de Diputados en los próximos días.



Una vez que comiencen las sesiones extraordinarias, que el Poder Ejecutivo convocó entre el lunes 23 de enero y el martes 28 de febrero, el Senado estará en condiciones de avanzar con el tratamiento de los temas incluidos en el temario difundido oficialmente hace una semana.



De los 27 asuntos que el Gobierno de Alberto Fernández incluyó en el llamado solo ocho están en la Cámara alta, aunque algunos de los temas mencionados en la convocatoria aún no se convirtieron ni siquiera en proyectos de ley.



Entre los temas que ya tienen dictamen figuran el proyecto de Alcoholemia Cero para conducir vehículos; la Ley de Fomento para la Innovación Tecnológica; ambos sancionados en Diputados; y un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para modificar la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.



Entre los temas de la convocatoria a extraordinarias figura el requerimiento de acuerdo para designar al actual juez federal Daniel Rafecas como procurador general, cargo que está vacante y que ocupa Eduardo Casal como interino, y cuya tarea es duramente cuestionada por el interbloque oficialista.



La discusión sobre Rafecas tuvo idas y vueltas en el Senado, ya que cuando el presidente Fernández lo había designado en marzo de 2020, el interbloque de JxC se negó a dar los votos, aunque luego, a mediados de 2021, revirtió su posición.



Sin embargo, el oficialismo prefirió mantener el acuerdo en suspenso y no llevarlo al recinto.



En el medio, y luego de que el Senado aprobara un proyecto que establece la eliminación de los votos de los dos tercios de los legisladores presentes requeridos para la designación del procurador, el propio Rafecas fue quien declinó aceptar el cargo si esa iniciativa se convertía en ley en Diputados.



El Gobierno, de todos modos, no incluyó ese expediente entre los temas requeridos al Congreso para su discusión en extraordinarias.



Otros temas que están en el Senado pero aún no tienen dictamen son el que modifica el Sistema Nacional de Residencias Médicas, enviado por el Poder Ejecutivo; el permiso para que el Presidente salga al exterior por viajes protocolares; varios acuerdos para designar jueces y fiscales; y la creación del Área Marina Protegida Bentónica "Agujero Azul", que ya fue aprobado en Diputados.