Daniel Orozco se diferenció y cuestionó a Rodolfo Suarez por no recibir a Alberto Fernández: los motivos

El intendente de Las Heras y precandidato a gobernador dentro de las filas del radicalismo, Daniel Orozco, sorprendió este domingo al colocarse en la vereda del frente del mandatario provincial Rodolfo Suarez en lo que respecta al desplante realizado al presidente Alberto Fernández, que pisó suelo mendocino este último miércoles. "Está viniendo a mi casa y cuando golpean la puerta de tu casa tenés que abrir", esgrimió al ser consultado acerca de si recibiría al jefe de Estado nacional, a pesar de no coincidir partidariamente.

"Lo primero que tengo que decir es que esto es consecuencia de todo lo que siempre ha pasado con la grieta. Esta grieta se profundiza y no debemos tenerla", comenzó Orozco al referirse a la ausencia del Gobierno provincial -a excepción del ministro de Infraestructura, Mario Isgró- en el acto que llevó adelante Alberto Fernández en el marco de la inauguración de la planta de tratamiento de efluentes cloacales de El Paramillo, Lavalle.

Estuvimos dialogando en un medio de San Rafael en una extensa nota. Las diferencias deben resolverse de otra manera no con chicanas, la gente no quiere vernos pelear. Yo hubiera recibido al Presidente, vino a nuestra casa. pic.twitter.com/PEut1vj1h3 — Daniel Orozco (@mdanielorozco) January 22, 2023

Al hacer mención a la negativa del gobernador Rodolfo Suarez de mostrarse junto al presidente Fernández, Orozco mostró sus diferencias en torno a la decisión. "Lo tenemos que recibir, por supuesto. Está viniendo a mi casa y cuando golpean la puerta de tu casa tenés que abrir. Por cortesía tenés que recibirlo", lanzó durante una entrevista brindada a un medio sanrafaelino.

En ese sentido, añadió: "Hemos llegado a estas situaciones porque hay fallas en la sociedad. Son heridas que no tenemos por qué tenerlas. Es lo que tenemos que cambiar desde un primer momento. O sea, chicaneos no, sino convivencia, diálogo, concertación, pragmatismo... Nosotros tenemos que estar plenamente conscientes de que esto se construye y que la Argentina puede salir solamente si estamos todos juntos. Son muy pocos lo que lo entienden (...) Quiero ser uno de los precandidatos a gobernador. Estoy trabajando para eso y tengo un equipo de trabajo. Pero también hay que estar preparado. Siempre he visto en la política que se vende y yo no estoy para eso. Yo estoy para ser precandidato para hacer las cosas como debe ser o me voy a mi casa a trabajar como médico, como siempre lo he hecho".

Alberto Fernández durante su visita a Mendoza. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

Qué pasó entre Alberto Fernández y Rodolfo Suarez

Al arribar al departamento de Lavalle junto al intendente peronista Roberto Righi, el jefe de Estado nacional replicó las críticas que Rodolfo Suarez, había realizado en la previa de la visita. "Lamento que Rody no esté entre nosotros. Creo que se equivocó", disparó.

Suarez había expresado su descontento ante el reciente laudo negativo de Fernández para la ejecución de la megarepresa hídrica Portezuelo del Viento. Puntualmente, el gobernador mendocino sostuvo en diálogo con MDZ Radio que esta situación le produce mucha molestia y que "no estoy de ánimo y estoy enojado, como tanta gente". A la vez que indicó que la decisión de no acompañar al presidente en su visita es una forma de manifestar el enojo por ese laudo desfavorable para la provincia.

Asimismo, dijo en tono desafiante que el motivo de la visita del mandatario está relacionada a la campaña de cara a las elecciones de este año. “Es una visita a modo de campaña y a 15 días de haberle pegado el golpe más fuerte a los mendocinos y mendocinas. Yo no puedo ser hipócrita y sonreír al lado del presidente”, sostuvo Suarez.