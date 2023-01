Derechos humanos, otra mirada

Un informe lapidario de la organización de derechos humanos no gubernamental y sin fines de lucro “Human Rights Watch” ha

puesto en relieve algunos de los hechos que nos afectan a nosotros como país y como sociedad. HRW está conformada con cerca de 400 miembros situados en todo el mundo con profesionales de diferentes índoles, ya sea abogados, periodistas, académicos de diversos orígenes y nacionalidades.

En uno de sus informes se ha expresado sobre las medida frecuentemente abusivas e insalubres para prevenir la propagación del covid. No solo eso, sino que también había restringido el trabajo de la prensa independiente y que habrían empleado excesivamente la fuerza contra quienes protestaban por las medidas relacionadas con el covid. También se ha expresado

que, conforme al derecho internacional, ciertos derechos básicos, tales como a no sufrir tratos crueles o inhumanos, no pueden ser

restringidos ni siquiera en periodos de emergencia.

En un informe mundial del año 2023 nombra entre otros tópicos las falencias crónicas para enfrentar los problemas que afectan los

derechos humanos como la pobreza, la inseguridad y la degradación ambiental. También explica enfáticamente que “el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y miembros del Gobierno han empleado una retórica hostil contra el Poder Judicial, el Ministerio Público y la prensa independiente”.

Entre los ataques que sufre el Poder Judicial son las reformas que presenta el actual Gobierno, claro está no para que mejore la Justicia sino para que esta sea menos independiente. “El Gobierno de Fernández y sus aliados introdujeron varias reformas al

sistema de Justicia que podrían socavar la independencia de los tribunales y de los fiscales. En septiembre, legisladores oficialistas y de otros partidos aprobaron un proyecto de ley en el Senado que amplía la Corte Suprema de 5 a 15 magistrados, una medida que Gobiernos anteriores han utilizado para cooptar la Corte”.

También hace mención que el Procurador General de la Nación está ejerciendo su cargo en manera interina ya que en diputados no alcanza la cantidad de votos necesarios para poder confirmar el cargo. “En 2015, la Corte Suprema concluyó que la demora en el nombramiento de jueces permanentes, que provoca que los jueces subrogantes ocupen los cargos durante años, atenta contra la independencia judicial. A septiembre de 2022 había 257 puestos vacantes en la Justicia Federal y Nacional”.

Tampoco se ha nombrado la Defensoría del Pueblo, un órgano independiente del Poder Ejecutivo y que tiene como objeto principal

la de documentar e Investigar los actos del Gobierno nacional. Asunto que claro todavía se está esperando. En otras palabras, el Poder Ejecutivo nada hace para que esa situación se arregle. Lo único que se ha hecho fue poner palos en la rueda y tener que recurrir a la Justicia para arreglar lo desarreglado. Queda claro que dado los acontecimientos de los últimos años nunca se ha buscado la independencia del Poder Judicial sino más bien todo lo contrario.

Se lo ataca constantemente y se trata de someterlo de todas maneras y si esto no sucede se busca apartar a los jueces que hacen sentencias adversas al Gobierno federal. En cuanto a los derechos económicos el informe dice al respecto: “Una larga crisis económica, que se profundizó durante la pandemia de covid, afecta de manera desproporcionada a las personas de bajos ingresos y limita severamente la capacidad de las personas de ejercer sus derechos económicos. El Gobierno informó que el 36,5% de la población vivía en situación de pobreza al mes de junio de 2022, una reducción del 0,8% desde diciembre de 2021".

Las personas que viven en situación de indigencia -es decir, aquellas que no pueden cubrir sus necesidades alimentarias más básicas- representaban el 8,8% de la población, un incremento del 0,6% desde diciembre de 2021. Los niños y las niñas se vieron particularmente afectados: más de la mitad de los niños menores de 14 años vivían en la pobreza y más de uno de cada diez en la indigencia. ”Es claro que con los índices de Inflación que tenemos la cuarta más alta del mundo, ya que las tres primeras son Venezuela, Zimbahue y el Líbano. Habiendo sido la inflación más alta en nuestro país desde el inicio de la convertibilidad".

Todos coinciden que teniendo semejante índice de inflación dificulta el crecimiento económico de la Argentina. Así lo ha expresado el Banco Mundial. Con los índices de inflación, de falta de crecimiento económico, con los índices de pobreza, es muy ardua la tarea para revertir la situación económica. Revertirlo es muy posible ya que contamos con capital humano, recursos naturales invaluables y con una historia detrás nuestra que en algún momento hemos sido pioneros.

La clave está en la de generar confianza para los que se fueron vuelvan y que atraiga inversores nacionales y extranjeros, hacer

reglas claras, ya sean fiscales, laborales, leyes orgánicas, sistemas tributarios o institucionalidad fiscal transparentes y no abusivos para que el inversor sopese los riesgos y cuáles van a ser los índices de recupero, y sobre todo cumplir las reglas impuestas. Que si nos encerramos todos y nadie puede hacer fiestas que nadie las haga o que si todos tenemos libertad que todos las podamos gozar. Para eso se debe hacer hincapié en la república y fortalecimiento de la división de poderes.

* Fabián Díaz Robledo. Abogado