Frente de Todos: a la espera de Cristina Fernández de Kirchner y el posible candidato clave

Entrando en un año electoral clave, MDZ Radio conversó con el sociólogo y director del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), Roberto Bacman, quien analizó el contexto político actual y advirtió que desde el Frente de Todos, se espera un cambio de opinión de Cristina Fernández de Kirchner con respecto a su candidatura. Además, destacó que si Sergio Massa consigue “logros económicos”, podría ser un posible candidato.

“Será un año difícil, sobre todo por la economía, que es el gran desafío para el oficialismo. En cada uno de los planetas políticos más importantes de Argentina que es el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, el panorama es muy difícil, donde todavía no se tiene claro quién será el candidato, tampoco se avizora que se resolverá a corto plazo”, comenzó explicando.

El especialista detalló que en el Frente de Todos, se esperaba un cambio de opinión de Cristina con respecto al paso al costado de su candidatura. "Sin embargo, en su último discurso en Avellaneda, siguió planteando que no será candidata. Esto abre nuevas expectativas, hay que ver qué puede pasar. El problema es que representa el 80% de sus votos", detalló Bacman.

En este sentido, el sociólogo indicó que en el Frente de Todos hay quienes siguen presionando para que la vicepresidenta sea candidata. "Yo creo que Cristina le está diciendo a los propios 'muchachos empiecen a caminar'. Lo puso en Avellaneda simbólicamente a Axel Kicillof y le dijo 'toma el bastón de mariscal y no pidas permiso'. Si no está la vicepresidenta surgen otros candidatos. La posibilidad de que la economía mejore, puede potenciar la candidatura de Sergio Massa, aunque dijo que no será candidato" advirtió.

Bacman sentenció que desde el "cristinismo", todavía no se resignan a que Cristina no sea candidata y siguen presionando para ello. "Cristina candidata y condenada iban a sustentar una campaña de odio muy fuerte para sectores que no son muy simpatizantes a ella y esto iba a presionar muchísimo. Por eso, la vicepresidenta decidió que condenada no va a ser candidata para no regalarle a Juntos por el Cambio votos. Esto todavía no está decidido, van a haber ruidos hasta que se tome una decisión", explicó.

Con respecto a la figura de Alberto Fernández, el especialista advirtió que es un "candidato natural", ya que es muy probable que quiera ir por la reelección. "En la última entrevista que hizo lo dijo claramente: 'Yo voy a seguir peleando por que nuestro espacio gane, no importa quién sea el candidato'. Seguir peleando porque el espacio gane para un presidente en ejercicio es ser candidato o dar un paso al costado en el caso que las encuestas no le den y le quedan pocos meses. Esto también se va a resolver, pero sin dudas es uno de los candidatos.

Alberto Fernández, según el especialista es un "candidato natural"

Finalmente, Bacman remarcó que el principal problema de la economía argentina este año es juntar dólares "tienen problemas de caja que eso hace que la inflación explote, tres o cuatro vivos manejan el dólar blue, que es un mercado muy chico y que deja secuelas muy importantes. Sergio Massa con éxitos económicos puede ser un candidato", cerró.