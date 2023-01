Cómo Suarez te mete gato por liebre

Una vez más el gobierno de Rodolfo Suarez arremetió contra las familias mendocinas al intentar pasar por debajo de la mesa, un decreto que toma nueva deuda por U$S 81,5 millones violando la constitución provincial y saltando al poder legislativo cómo órgano de control republicano. Estuvimos trabajando con los dirigentes del partido Verde en la presentación de una acción judicial de inconstitucionalidad para frenar este atropello y será la Suprema Corte de Justicia la que restaure la institucionalidad republicana si mantiene su imparcialidad.

Este atropello, bajo un oscuro modus operandi que no es otra cosa que tomar "deuda nueva" sin que tenga ninguna posibilidad de disfrazarse de un ventajoso “roll over”, no existe una “renegociación de la deuda contraída, sino que la misma se paga con los fondos presupuestados". Lo que Suárez intenta es saltar el debate parlamentario y no acatar la orden de la constitución provincial de explicar: para qué va a tomar la deuda y con que fondos pagará los intereses y amortizaciones. Para obtener dicha autorización, el gobierno necesita de los dos tercios de los votos en la Legislatura, que supone tener acuerdos de las fuerzas de la oposición, con la que su gobierno nunca ha dialogado.

La estrategia oficial es inconstitucional ya que el artículo 41 de la constitución provincial exige que “la toma de empréstito sea autorizada por ley sancionada con los dos tercios de los miembros presentes de cada cámara legislativa”.

La Deudocracia como política de gobierno. Mediante el decreto N° 2502/22, Suárez avanza otra vez sobre los intereses de la provincia, para continuar gobernando bajo una deudocracia que conduce a la pobreza. Nuestro espacio político rechaza esta maniobra inconstitucional del gobernador “... Desde el partido verde presentamos una acción judicial de inconstitucionalidad y una

medida cautelar porque queremos impedir que se ejecute este decreto mientras estemos esperando que la suprema corte resuelva. No se puede seguir jugando con la economía de las familias mendocinas, endeudando a la provincia para pagar campañas políticas de “los mismos de siempre”, son artilugios de la corrupción con la que pretenden

seguir gobernando.

En definitiva, queremos evitar que se aproveche la dilación que pueda tener la corte en resolver sobre este decreto.

Al hablar de la magnitud de la deuda pública que este gobierno sigue acrecentando teniendo a Septiembre 2022 en pesos una deuda en pesos de 172.148 millones y una deuda en dólares de 1.1133 millones, sólo basta con imaginar todo aquello que se podría haber hecho en lugar de tomar deuda, pagar intereses y vaciar al pueblo mendocino de recursos económicos (vía transferencia a los acreedores bancarios, el modus operandi siniestro de gobiernos que los últimos 25 años han endeudado más y más a Mendoza), perdiendo de este modo los ingresos presupuestarios para que se hagan, por ejemplo, 57 hospitales, 285 escuelas, 4608 casas del IPV (para el cálculo se tomó los mts2 por el valor de la cámara de construcción, hospitales de 5000 m2 aproximadamente, escuelas medianas de 1000 m2 y la casa de 60 m2).

La lógica del Gobierno tomar créditos y que lo pague el que viene. El gobierno de Rodolfo Suárez responde a la lógica del mercado financiero de seguir tomando créditos y que lo pague el que sigue, sabiendo que la oposición no lo permitiría porque la

deuda no es sustentable, por lo que usa la estrategia de poner todas sus fichas en que sean los jueces de la corte oficialistas los que demoren cualquier cuestionamiento judicial hasta que la venta de los bonos sea imposible de revertir.

Si bien la fiscalía de estado rechazó el proyecto de decreto presentado por el ejecutivo, el gobernador Suárez se negó a respetar la expresión de ese organismo de control. En eso ratificamos que desde el Partido Verde y como tercera fuerza política con

representatividad parlamentaria, será la justicia.

No se puede permitir que Suarez siga endeudando a la provincia para pagar gastos corrientes por la mala gestión de gobiernos alternados de las dirigencias del partido radical y justicialista, y mucho menos cuando se intenta evitar los controles constitucionales para tomar empréstitos que radican en la Legislatura y sólo con mayorías especiales. Los problemas de la deuda no se resuelven con ingeniería financiera, sino sacando del gobierno a la “deudocracia” de los partidos mayoritarios, que año tras año y sin distinguir

colores políticos, lo único que han hecho es cubrirse entre ellos los déficits provocados por gastos políticos y malas administraciones. ”

Parece que a Suárez el mes de diciembre le sienta bien para implementar atropellos, tal como aconteció en 2019 con la Ley 7722, tratando de pasar por encima del pueblo mendocino. Hoy lo vuelve a intentar, llevándose por delante las facultades que tiene la

legislatura de controlar al poder ejecutivo en la toma de crédito.

* Mario Vadillo, Diputado Provincial de Mendoza mandato cumplido y actual Presidente del Partido Verde.