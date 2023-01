Por qué un dirigente de Cambia Mendoza apuesta por la fórmula Cornejo-De Marchi

Ante un año electoral, la interna del frente político Cambia Mendoza no tiene respiro. En diálogo con MDZ Radio, Sergio Miranda, referente provincial del partido Republicanos Unidos, manifestó la necesidad de un diálogo y la importancia de que haya un solo candidato que tenga a Omar De Marchi como vicegobernador.

"Hay una amenaza, que es el tema del populismo, que aún sigue latente. Esto de alguna forma requiere una fuerza política con la capacidad para darle batalla electoral, esto lo hizo con mucho éxito Cambia Mendoza en la provincia. La experiencia que empezó en 2015 hoy está crujiendo por algunos lados", comenzó diciendo el entrevistado.

En este sentido, Miranda se refirió a la interna y remarcó que uno de los problemas es que Omar De Marchi no define su posición en el partido "no se sabe si va a ir por adentro, o por afuera, por ahí él juega un poquito con esto y genera un aumento en esa tensión". Y afirmó que "esta situación no es buena para Cambia Mendoza" expresando sus deseos para que la situación pueda "encaminarse".

"A mí me encantaría que De Marchi fuera candidato a vicegobernador de Alfredo Cornejo, de Tadeo o de Daniel Orozco, y con eso solucionamos cualquier clase de tensión y estarían las dos fuerzas más importantes incorporadas al Gobierno de la provincia. Ojalá se diera una solución razonable", agregó.

Con respecto a las figuras políticas que protagonizan la interna, De Marchi y Alfredo Cornejo, aseguró que "hay egos que están sobre la mesa, competencias individuales entre personas que se ponen también en juego y que desgraciadamente trasladan las consecuencias al resto de la estructura".

Miranda aseguró que el conflicto interno en Cambia Mendoza se soluciona “sentándose a una mesa a dialogar" y dijo que se debe construir un proyecto político de transformación de la provincia "en conjunto".

"Mientras esté esta atención puesta con esos egos por delante de la aspiración legítima que puedan llegar a tener, vamos a tener una complicación para resolverlo, pero la institucionalidad te da caminos para hacerlo. Si De Marchi decide ir por afuera, armará otro frente electoral y competirá contra el frente Cambia Mendoza y el peronismo. Le va a dar más posibilidades también a que este último, que estaba muy abajo, pueda tener más votos. La otra solución es competir en las PASO", sostuvo.

Miranda remarcó que la mejor solución, según él, es que haya un candidato a gobernador y De Marchi acompañe esa fórmula "tendríamos las dos principales figuras o dos de las varias figuras más importantes dentro de la fórmula Gobernador y vice. Si no nos ponemos de acuerdo, hay que ir a las PASO pero después a la general, vamos todos juntos. Eso sería lo más razonable”.

Finalmente el representante en Mendoza de Republicanos Unidos subrayó que "no hay buenos ni malos, hay gente que tiene algunos intereses y hay que ver cómo se canaliza eso. Si somos personas adultas, inteligentes y que tenemos vocación por lo público, tenemos que tener también esa fortaleza como para aguantarnos cosas del otro que no nos caen bien y llegar a un acuerdo", cerró.