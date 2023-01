Una diputada santafesina reclama "una respuesta más rápida" frente a la sequía

En su visita a la ciudad de Mar del Plata, la diputada provincial de Santa Fe por el Frente Progresista Cívico y Social, Clara García, brindó una entrevista a la FM 99.9.

La sequía afecta fuertemente a la producción agropecuaria en Santa Fe. Preguntada al respecto, Clara García aseguró: "Llevamos tres años del efecto de La Niña, una sequía inédita, nunca registrada que ha hecho obviamente desde perder cultivos hasta que mueran animales. Muchos productores por ejemplo no pudieron sembrar trigo o maíz o, si lo hicieron, han tenido muy escasos. Pero además de las sequías, la situación se complicó con heladas tardías, es decir, cuando la planta estaba apenas creciendo. Eso va a hacer que tengamos una cosecha de menos de la mitad de los valores que estábamos acostumbrados. Y ustedes lo saben, porque Mar del Plata es una zona enormemente rica en cuanto a la producción agropecuaria en sus alrededores, que las ciudades sienten la repercusión cuando el campo está muy bien, y también cuando el campo está mal, porque la agroindustria, la bioeconomía, la logística, los servicios, el comercio, la construcción, en tanto inversiones originadas del campo, se ven afectadas".

"Y además vamos a tener precios altos, porque se ven afectados tanto los cultivos como los animales que mueren en el norte, los tambos que están menguados también, y eso afecta la producción de leche y la gente lo va a sentir. Frente a estas afecciones climáticas, nosotros reclamamos una respuesta del Gobierno mucho más rápida, que asista de manera más importante y no a cuentagotas, porque van a quedar realmente —fundamentalmente los productores más chicos— con muchas deudas, porque la semilla hay que pagarla, la cuota del tractor hay que pagarla, los empleados hay que pagarlos", añadió.

García reconoció que, además, a estos gastos se suman los de los diferentes impuestos y tasas que deben pagar los productores. Al respecto dijo: "Exactamente. Por eso requerimos de nuestro Gobierno provincial y también del Gobierno nacional una asistencia de volumen, porque estamos hablando de la actividad estratégica que más divisas genera, frente a un Gobierno al cual vaya si le hacen falta divisas para equilibrar estas cuentas macro de la economía que nos han dejado con tanta dificultad de cara al mundo y de cara a la deuda externa y también a la deuda interna. Así que debe ser una actividad que, si uno la piensa, tiene esta urgencia, pero tiene en paralelo la necesidad de que la política piense en grande: piense en los cambios estructurales de la producción y del medio ambiente que permitan convivir sin lesionarse y en todo caso multiplicándose y cuidándose; y con esto no digo no tener actividad productiva, muy por el contrario, pero sí tener de manera muy seria un observatorio del suelo, un manejo del agua, una estructura de cultivos que sea compatible con las cuestiones de la naturaleza. No podemos -para hacerlo gráfico- talar un bosque para plantar soja, porque la naturaleza se toma venganza".

Una de las razones que empujó a los productores a volcarse al cultivo de la soja fue la presión del Estado, principalmente durante los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, lo que García utilizó como ejemplo de una política que no tiene una mirada estratégica y a largo plazo: "No se puede echarle la culpa al productor que, en todo caso, hace lo que puede por subsistir; sino a una política de Estado. Son las políticas globales de los gobiernos, con estrategia, las que miran a futuro. Es obvio que el productor saca de la galera lo que puede, ya sea frente a una sequía o a una inundación. Uno por ahí puede mirar desde afuera y decir: 'Che, pero este propietario de campo está construyendo este canal para salvarse'. Sí, bueno, pero si el Estado no hizo una red lógica y racional, también cada cual intenta proteger su futuro. Por eso yo respeto tanto las políticas de Estado cuando son inteligentes, estratégicas y consensuadas, en este caso, con los productores y con las asociaciones. Yo respeto mucho a los productores organizados porque, en general, no sólo defienden un sector, sino que defienden una sustentabilidad, porque la ven a futuro: si se te termina en cinco años la riqueza del campo porque se lavó, porque no hay retención de los minerales que las tierras tienen, terminan perjudicándose".

Algunos sectores del socialismo elogiaron las políticas impulsadas por Sergio Massa en su rol de ministro de Economía. Por ejemplo, Carlos Heller, presidente del banco Credicoop, aseguró que era un gran logo haber evitado el 100% de inflación interanual. Al respecto de esto, la diputada García aseguró: "Es un logro enormemente menor, y que cualquier país del mundo que lo mirara pensaría que nos estamos equivocando en serio. En todo caso, frenaron la posibilidad de un símbolo: superar el 100% era más simbólico. Pero entre el 94% y el 100% casi que no hay diferencia. Creo que Massa está tomando muchas medidas de emergencia y cuando éstas se toman fuera de un plan, fuera de un contexto, en general, lo que beneficia a un sector termina perjudicando a otro, y me parece que eso es lo que está pasando".

En ese contexto, también opinó sobre la posibilidad de que se liberen las importaciones que están retenidas desde el mes de octubre, destacando el enorme perjuicio que estas trabas implican para la economía: "Todas esas importaciones que no han podido hacerse, en su mayoría representan industrias que han frenado su producción o la han mermado, y eso de alguna manera detiene el trabajo. O lo mismo, las ventanas, cuando funcionó el dólar soja: es cierto, permitieron a muchos productores vender, pero también encarecieron otros costos y desequilibraron otros sectores de la economía. Por eso vuelvo un poco a lo que le decía: yo creo en la planificación, y creo en un Estado que mira hacia adelante y en todo caso comparte también con los actores de la economía para que no te tomen de sorpresa, porque cuando se dan estas noticias espasmódicas, se beneficia a uno pero se perjudica a otro".

García también opinó sobre cuáles son los desafíos que los santafesinos deberán encarar en un 2023 signado por la actividad política y la violencia en las grandes ciudades como Rosario: "Este año va a estar teñido obviamente por las campañas políticas, que van a marcar el ritmo porque se vota lo nacional, se vota lo provincial y se vota lo local, y evidentemente eso va a marcar a un año 'impar' -como llamamos a los años electorales- muy pero muy fuerte. Ahora, hay otros problemas de fondo: decíamos la sequía, en tanto disparador económico. Decimos la inflación, como otro disparador económico que te come la mitad del sueldo: muchos chicos muy jóvenes quizás todavía no han percibido este ritmo, y esta vorágine de que el sueldo se pierde con la inflación. La tercera, en ciudades como Rosario es la inseguridad y el récord de homicidios desde que hay estadísticas, y sobre todo un Gobierno que no tiene un plan para superarlo. Yo creo que hay un clima de cambio, hay un final de ciclo de este Gobierno. De hecho, en Santa Fe no hay reelección. Pero, más allá de eso, acá termina su política. Acá termina. Y va a quedar una herencia muy nociva generada por una política que ha destruido muchas de las de las buenas estrategias de futuro que venían trabajándose. Por eso mi frente, el frente de quienes hemos gobernado doce años, está fuerte y esperanzado hacia ese futuro".

Al respecto de cuál sería la articulación del Frente Progresista Cívico y Social en el armado electoral a nivel nacional y sus propias aspiraciones políticas, García aseguró: "Es un frente eminentemente santafesino. Y ya hemos vivido, sobre el final del Gobierno de Miguel Lifschitz, que algún sector del radicalismo optó por irse con Cambiemos, mientras otro sector quedaba en el frente, de manera que hemos tenido ya la chance de convivir con una mirada santafesina sabiendo que en nuestros partidos tenemos diferencias en la mirada nacional. Yo soy diputada provincial y he sido candidata a senadora nacional, y la verdad que hemos tenido un apoyo muy grande en esa candidatura, de la que también surgió que Mónica Fein sea diputada nacional. Y vamos a ser protagonistas de este 2023. Entre mayo y junio van a estar los nombres de las candidaturas, pero lo seguro es que vamos a ser protagonistas del futuro de Santa Fe".