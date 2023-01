Los dardos de Gabriel Katopodis contra Rodolfo Suarez por el desplante al presidente

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, acompañó este miércoles al presidente Alberto Fernández durante la inauguración de dos obras en Mendoza. Tras el acto realizado en la plan de tratamiento de efluentes cloacales de El Paramillo, el funcionario nacional cargó contra el gobernador Rodolfo Suarez por no recibir al mandatario nacional y le pidió “respetar la autoridad presidencial”.

“La decisión del gobernador por supuesto que tiene que explicarla él, nosotros creemos que no hay que entrar en actitudes electoralistas y no hay que tener faltas de educación, que no nos tenemos que respetar y que hay que respetar la autoridad presidencial”, expresó Katopodis en conferencia de prensa.

El ministro se sumó a los cuestionamientos que también realizó el presidente Alberto Fernández durante su discurso en el acto que tuvo lugar en el departamento de Lavalle. "Lamento que Rody no esté entre nosotros. Creo que se equivocó", disparó el mandatario nacional.

En la misma línea, Katopodis expresó que “hubiésemos querido que el jefe de Estado de la provincia hubiese estado hoy con nosotros porque hoy es un día de fiesta, pero no para el peronismo o para el Gobierno nacional, sino para los vecinos de Guaymallén, que no la gobierna el peronismo. Guaymallén, Lavalle y Maipú son municipios que sin dudas van a tener una mejor calidad de vida”.

“No le preguntamos nunca a un gobernador ni a ningún ciudadano de ningún territorio a quién votó y a quién va a votar y vamos a seguir trabajando para que la Argentina tenga el tamaño y la cantidad de obras que lo único que importa es que le mejoran la calidad de vida a los ciudadanos”, remarcó.

Al mismo tiempo, el funcionario nacional planteó que “no hay dudas de que los mendocinos están mucho mejor productivamente, laboralmente, en términos turísticos y también en materia de obra pública que lo que estuvieron en los cuatro años de Macri”.