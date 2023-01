La polémica frase de un barón del conurbano contra los planes sociales

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, pronunció hoy una polémica frase al desmentir la falta de empleo en la Argentina y rechazar los planes sociales: "Hay que dejar de ser parásito y garronero en este país, hay que ponerse laburar", planteó ante la mirada atenta del presidente Alberto Fernández.

"No se puede llorar más, salgamos a laburar. Es mentira que no hay laburo, hace falta mano de obra. Vaya a donde vaya", reiteró en el acto de ampliación del Hospital Rubén Caporaletti y la puesta en valor de la avenida Croacia. El intendente propuso hablar de la situación social, y destacó que "el pueblo ha pasado unas fiestas muy tranquilas" al tiempo que mencionó que el municipio redujo el 60 % de los comedores sociales por falta de necesidad.

"La gente consigue trabajo. Me acaban de pedir trabajo, yo mismo pido oficial albañil y no lo puedo conseguir", manifestó.

Sentado junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, Ishii continuó: "No los estamos consiguiendo porque desgraciadamente en época de emergencia Néstor Kirchner sacó un programa, Argentina Trabaja, y tendría que durar ocho meses porque son para emergencia. Pero con el trabajo que hay tienen que venir a trabajar y no lo hacen por la gran cantidad de planes sociales que hay".

"Basta de garroneros en el país, que vengan a laburar, no quieren laburar y encima cortan y piden más beneficios de los que están teniendo que son un paliativo para las crisis sociales", insistió. Asimismo, agregó: "Tenemos que vivir con un propósito, no vivir de crisis en crisis llorando todo el tiempo. No se puede llorar más, salgamos a laburar".

Los dichos llegan luego de que la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, anunciara que el Gobierno suspendió más de 154 mil planes del Potenciar Trabajo. Por otro lado, destacó la labor de Alberto Fernández como jefe de Gabinete del en ese entonces presidente Néstor Kirchner mientras "el país estaba explotado", y señaló que la única obra importante en su municipio la impulsó el actual mandatario.