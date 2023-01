Rodolfo Suarez alertó sobre el impacto nacional que tendría una ruptura con Omar De Marchi

El gobernador Rodolfo Suarez se reincorporó este lunes al Ejecutivo provincial estar de vacaciones por dos semanas. Durante su ausencia, estalló una turbulenta crisis política con intensos cruces entre el diputado nacional del PRO, Omar De Marchi, y dirigentes radicales que han dejado latente la posibilidad de ruptura entre la UCR y el PRO en la provincia.

Este martes, el mandatario provincial hizo referencia a esta situación y alertó del impacto electoral a nivel nacional que podría traer una eventual postulación a gobernador de De Marchi por afuera de Cambia Mendoza. Convocó a mantener la unidad del espacio oficialista y a competir en unas PASO y evitó confrontar abiertamente con el líder del PRO mendocino.

Las tensiones entre el exintendente de Luján y el radicalismo escalaron la última semana luego que Suarez se quejara ante la mesa nacional de Juntos por el Cambio por las reiteradas críticas de De Marchi a la gestión provincial. En este sentido, pidió la intervención de los referentes nacionales del PRO para que el partido no abandone la coalición a nivel local.

En diálogo con MDZ Radio, el gobernador mendocino habló de este conflicto y alentó a que las diferencias internas se resuelvan en unas elecciones primarias. “Cuando en algunas provincias se eliminan las PASO es porque se quiere poner los candidatos a dedo. Nosotros sostenemos las PASO y sostenemos que las diferencias y las competencias deben darse dentro del espacio, como fue el caso mío cuando fui candidato a gobernador”, expresó, haciendo referencia a la disputa interna que protagonizo contra De Marchi en los comicios del 2019.

Pero además, Suarez hizo hincapié en que las próximas elecciones a gobernador de Mendoza tienen una importante trascendencia nacional. “Va a ser una elección anterior a la nacional y nosotros en Mendoza unidos podemos dar una señal muy fuerte con un triunfo. Por el contrario, ir separados le conviene muchísimo al kirchnerismo aquí en Mendoza, sin lugar a dudas. Y es un mal mensaje para el país que esto ocurra en Mendoza, porque es una provincia muy importante electoralmente”, afirmó.

Por otro lado, sostuvo que habrá adelantamiento de elecciones en varias provincias donde “a prima facie” se impondría el Frente de Todos, por lo que consideró que un triunfo de Juntos por el Cambio en su expresión local Cambia Mendoza podría significar un cambio de tendencia.

“Tiene trascendencia, porque la elección nacional de este año es de muchísima importancia para lo que estamos viviendo. Tenemos que ser capaces de demostrar unidad en Mendoza, que no significa ser unánime en las opiniones, sino que se compita dentro de las PASO, porque si no, flaco favor le hacemos al espacio a nivel nacional”, manifestó el mandatario provincial.

En cuanto a los reproches provenientes del PRO mendocino acerca de la falta de participación en la toma de decisiones el Gobierno provincial, Suarez remarcó que “no llegamos a la elección en la cual fui ungido gobernador con un acuerdo, competimos y dijimos que el que gana, gana y el que pierde, acompaña. El PRO tiene funcionarios en muchísimas áreas del Gobierno y yo soy una persona abierta al diálogo permanentemente”.

Al mismo tiempo, atribuyó las críticas del diputado De Marchi a la gestión provincial a sus aspiraciones de ser candidato a gobernador y posicionarse en esa carrera. “En la Legislatura con los legisladores del PRO tenemos un diálogo muy bueno. Lo que pasa es que vienen las campañas, los políticos pasan al modo campaña y las cosas cambian. Todos sabemos lo que pasa en los años electorales. Espero que estas cuestiones políticas no afecten la gestión”, sostuvo el gobernador.

En tanto, hizo referencia al reciente cuestionamiento del líder local del PRO por la falta de crecimiento económico de Mendoza. “Yo creo que no tiene razón, pero no le voy a contestar a De Marchi. Sé que él tiene legítimas aspiraciones de ser candidato a gobernador y cuando un político está en modo campaña no le voy a contestar, me voy a dedicar a la gestión. Esto tiene una complejidad importante y simplificarlo con esos datos es estar en modo compaña, así que no contesto y trabajo en la gestión hasta el último día”, subrayó.