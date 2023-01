La foto de la unidad que buscará el PJ para arrancar el año electoral

Unidad. Una de las palabras favoritas en la doctrina peronista pero que no es fácil concretar para ningún partido, es lo que apuntan mostrar los intendentes justicialistas la semana que viene. Al menos, cinco de los seis jefes comunales firmarán el decreto para adelantar las elecciones respecto de las provinciales. Maipú aún no comunica su posición, pero todo indicaría que se sumaría al conjunto. Al estampar la firma en los respectivos decretos, los intendentes se mostrarán juntos para argumentar la posición. La fecha prevista para la firma será entre lunes 23 y el miércoles 25 de este mes, unos días antes del 30 que es el límite que marca el cronograma electoral.

Desde marzo del año pasado, se empezó a hablar de la posibilidad de que las comunas que gobierna el peronismo en Mendoza (San Rafael, Lavalle, Santa Rosa, Tunuyán, La Paz y Maipú) anticiparan las elecciones. En ese momento, era el plan B. Ante la falta de un candidato a gobernador competitivo, el peronismo evaluaba firmar decretos para que la ciudadanía vote intendentes y concejales en una elección a parte de las provinciales. Pero con el pasar de los meses, fue tomando forma y ahora, restan pocos días para que la herramienta legal sea una realidad.

De esta manera, los intendentes apuntarán a asegurarse los territorios, es decir, a no perder las comunas en manos de otra fuerza política (principalmente del Frente Cambia Mendoza que gobierna la provincia y cuyo precandidato a gobernador radical será el ex mandatario Alfredo Cornejo quien tiene altas chances de ganar la elección provincial). En este caso, están confiados si en la boleta no van con precandidatos provinciales, la campaña se concentrará sólo en la gestión municipal.

Las realidades son diferentes: La Paz y Santa Rosa gobernados por Fernando Ubieta y Flor Destéfanis respectivamente, apuntan a ir por la reelección y ya preparan el decreto para adelantar. Ambos intendentes son del sector del kirchnerismo. Otro jefe comunal que apunta a ser reelecto es el de Maipú, Matías Stevanato, quien está analizando si adelanta o no los comicios. Aún tiene en mente la posibilidad de que algún dirigente maipucino vaya en la boleta como precandidato a gobernador provincial y eso le sume en su estrategia sino desdobla, pese a que hoy el único postulante al cargo por el PJ es el presidente del INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura) Martín Hinojosa. Además, el Frente Cambia Mendoza amenaza con concentrar todas sus fuerzas en ese departamento ante una elección desdoblada. Es por eso que Stevanato aún no termina de comunicar a sus pares qué hará finalmente.

Las tres comunas restantes tienen otros panoramas ya que los intendentes no pueden ir por la reelección. Es por eso que el intendente de Tunuyán Martin Aveiro, irá como precandidato a concejal para traccionar a su postulante; el de San Rafael Emir Félix postulará a su hermano, el ex intendente y actual diputado Omar Félix y en Lavalle, Roberto Righi decidirá quién será su precandidato a reemplazarlo. Suena con mucha fuerza el senador provincial Gerardo Vaquer pero aún no se resuelve este asunto.

La fecha para los comicios municipales serán el 30 de abril para las primarias y el 3 de septiembre para las generales. La foto de la unidad, apenas tengan los decretos firmados.