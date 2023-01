El polémico intendente peronista que fulminó a quienes reciben planes sociales

Mario Ishii, intendente de José C. Paz, es uno de los dirigentes más cercano a Alberto Fernández. Hoy, Ishii cargó duramente contra los piqueteros y los beneficiarios de los planes sociales. "Dejen de ser parásitos", expresó en un acto convocado para inaugurar una obra en el Hospital Rubén Caporaletti, en José C. Paz.

"No se puede llorar más salgamos a laburar. Es mentira que la gente que está muerta de hambre. Quisiera hablar de la situación social, el pueblo ha pasado unas fiestas muy tranquilas, hemos bajado el 60 % de los comedores sociales", comenzó diciendo el jefe comunal.

Y amplió: "La gente consigue trabajo. Yo pido albañiles y no los puedo conseguir. No los estamos consiguiendo porque desgraciadamente en época de emergencia Néstor Kirchner sacó un programa 'Argentina Trabaja' tendría que durar 8 meses porque es para emergencia. Pero con el trabajo que hay tienen que venir a trabajar, no lo hacen por la gran cantidad de planes sociales que hay".

Victoria Tolosa Paz confirmó el lunes que dará de baja alrededor de 150 mil planes sociales que pertenecen al Potencial Trabajo.

