Una encuesta presidencial reveló la oportunidad que tiene Patricia Bullrich

La consultora Raúl Aragón & Asociados publicó un informe de opinión pública respecto al panorama electoral de cara a las próximas elecciones. Juntos por el Cambio encabeza la lista y denota una supremacía por sobre el Frente de Todos. La Libertad Avanza se posiciona fuerte como tercera fuerza.

Informe de opinión pública por la consultora Raúl Aragón & Asociados.

Los investigadores comenzaron midiendo la estimativa general sobre la situación actual de los argentinos bajo la siguiente consigna: "Pensando en su situación personal, usted diría que es...". El 36,6% optó por "buena" y el 9% por "muy buena". El 26,8% eligió "mala" y el 14,1% "muy mala". 40,1% de negatividad y 45,3% de positividad.

La medición abarcó también la problemática principal de la Argentina. La inflación encabeza la lista con un 25,5% y le sigue el Gobierno con un 25,3%. La corrupción y los políticos -coincidencia pura- comparten puesto y aparecen terceros con un 12%. La inseguridad se destaca quinta con un 7,1%.

La gestión del presidente Alberto Fernández fue puesta bajo la tutela del ojo público. El 67,4% de los encuestados desaprueba el Gobierno liderado por el jefe de Estado y tan sólo un 22% lo aprueba. El primer mandatario a nivel personal cuenta con una imagen positiva del 20,6% y una negativa del 58,2%.

Informe de opinión pública por la consultora Raúl Aragón & Asociados.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, lidera la imagen respecto a los principales candidatos presidenciales. La exministra de Seguridad tiene una imagen positiva del 41,7% y una negativa del 37,3%. La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se ubica en el segundo lugar con una imagen positiva del 39% y una negativa del 39,8%.

El jefe de gobierno porteño se posiciona tercero con un imagen positiva del 38,6% y imagen una negativa del 34,8%. El expresidente Mauricio Macri se encuentra en el cuarto lugar con una imagen positiva del 35,2% y una negativa del 48,65.

El diputado de Libertad Avanza, Javier Milei, aparece luego con una imagen positiva del 28,5% y una imagen negativa del 39,9%. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner permanece última con una imagen positiva del 27,3% y una negativa del 64,8%.

Informe de opinión pública por la consultora Raúl Aragón & Asociados.

La intención de voto es la finalidad alcanzada por este informe. Patricia Bullrich lidera el área con un 24,8% y le sigue Cristina Fernández de Kirchner con un 24,7%. Mauricio Macri aparece tercero con un 18,3%.

Horacio Rodríguez Larreta se ubica cuarto con un 16,1% y Javier Milei se encuentra quinto con un 14,5%. El ministro de Economía, Sergio Massa, se posiciona sexto con un 9,6% y Alberto Fernández último con un 9,3%.

La dicotomía que atraviesa Juntos por el Cambio varía las expectativas respecto al armado electoral de este año. La incertidumbre de la decisión de Mauricio Macri y la tracción de Horacio Rodríguez Larreta son contraproducentes en su efecto contiguo. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

Patricia Bullrich es uno de los puntos de poder. Desde el entorno de la presidenta del PRO le indicaron a MDZ que la idea principal de ésta es jugar para la presidencia y que "no tiene problema en jugarle una interna a Larreta". La cuestión descansa en Mauricio Macri; éste le dio el visto bueno para que la exministra inicie su campaña en mayo del año pasado y luego determinó que podría jugar.

La exdiputada no quiere pisarse con el expresidente y asimismo sabe que la batalla contra éste no es de ayuda para ninguno. La relación de la líder opositora con Javier Milei es otro de los puntos de fuerza.

La disrupción de la UCR con el PRO comenzó a gestarse en el interior del país. La situación es crítica en Mendoza y en Río Negro. La Convención Nacional de los radicales determinará la posición global respecto al quiebre o no de la principal coalición opositora.

La percepción de la URC sobre Mauricio Macri es negativa. Un dirigente de alto rango radical le indicó a MDZ que "no tenemos nada que ver con él en la actualidad" y que no les gustaría que se presentara como candidato presidencial. El último gobierno no fue bien recibido por éstos.

La posible ruptura de Juntos por el Cambio encaminaría una unión entre los duros del PRO y los liberales. Javier Milei hizo claro que sólo arreglaría con ellos por fuera de la estructura. No quiere estar dentro de un espacio "fracasado y destinado a éste". Aquí entraría en pie la determinación de Patricia Bullrich.