Quedó en evidencia cuál es el plan del Gobierno de Alberto Fernández de cara a las elecciones

De cara a los próximos meses en los que la campaña electoral subirá su voltaje, el Gobierno de Alberto Fernández tendrá la posibilidad de inaugurar obras públicas, entregar miles de viviendas y podrá exhibir el impacto de ellas en el empleo y en la economía, una forma de ejemplificar el proyecto de país que le propone a la ciudadanía para los próximos cuatro años.



En los últimos meses, en muchas ocasiones, el Jefe de Estado ha insistido en señalar que la visión que encarna el Frente de Todos sobre cómo resolver los problemas de la Nación es distinta a la que ofrece la oposición: "No todos somos iguales", suele decir para diferenciarse de la administración que lo precedió y de los candidatos opositores que buscan sucederlo.



Alberto Fernández habla de las tareas indelegables del Estado, desde la realización "federal" de las obras públicas de "servicio" a las políticas en vivienda, salud, educación y transporte, y repite que no pueden quedar "en manos del mercado".



En ese sentido, luego del crecimiento sostenido de la inversión en la materia, los "cortes de cinta" podrían asegurarle al Gobierno un acto tras otro para mostrar lo construido "a pesar de la pandemia y de la guerra", una verdadera plataforma con alta exposición de cara a las elecciones.



Fue el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, quien esta semana fue taxativo en relacionar lo construido con los comicios que se abren en unos meses: "Es la manera más clara de que nosotros contemos qué proyecto de país construimos todos los días, desde el peronismo, desde el Frente de Todos. En nuestro proyecto de país hay acueductos, rutas, hay hospitales".



En los últimos siete días su cartera oficializó la conclusión de la iniciativa 2800 en materia de infraestructura, mientras cuenta con un número similar en ejecución (con diverso grado de avance) y estima que al menos 1000 de esas últimas concluirán su trabajo antes del 10 de diciembre.



Entre las grandes obras, desde las oficinas que conduce el exintendente de San Martín señalan particularmente el avance en la autopista Presidente Perón, el segundo acueducto para el interior del Chaco, la autopista Pilar-Pergamino, la Ruta Nacional 158 entre San Francisco y Río Cuarto (Córdoba), y la readecuación del segundo túnel del Sistema Cristo Redentor (Mendoza).



El ministerio que conduce Katopodis ha visto incrementar su presupuesto de 126 mil millones en 2019 a 923 mil millones, un 633% más, y la inversión en las provincias del Norte Grande pasó de 16 mil millones a 148 mil millones en el mismo período, un 796% más.



"En el macrismo, en los cuatro años, entregaron 15 mil. Inventaron los créditos UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), que terminaron en un desastre. Eso pasa cuando crees que todo se resuelve en y por el mercado", se escucha en los pasillos de Casa Rosada.



Por otra parte, la medida cautelar de la Corte Suprema en favor de la Ciudad también fue leída en el Gobierno como una medida que limita la capacidad del Estado Nacional para apostar al desarrollo federal y reducir el centralismo.



Tras un reciente encuentro para trabajar en la problemática de los Bajos Submeridionales del Chaco, Santa Fe y Santiago del Estero, Alberto Fernández comentó que los recursos que se necesitan para el lugar son los mismos que se podría llevar la Ciudad gracias a la decisión del máximo tribunal.



El presidente suele referirse a la construcción del país que se organizó en torno al puerto de Buenos Aires como un modelo que generó un centro y dos periferias y que hay que desandar.



"No estoy en paz con mi conciencia de ver la opulencia de la Ciudad (de Buenos Aires) y ver tantas carencias en el Interior de mi Patria", dijo esta semana.



La Corte, con su fallo, hizo que la polémica generada por los fondos que Mauricio Macri le incrementó a CABA en 2016 y su impacto en el reparto entre las distintas provincias adquirieran una centralidad como pocas veces desde la recuperación de la democracia.



En la Casa Rosada esperan que la decisión del tribunal se convierta en la oportunidad para avanzar hacia una distribución más federal de los esfuerzos y los recursos de los argentinos.