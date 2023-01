Con dardos al Gobierno nacional, mujeres de Cambia Mendoza se reunieron en Luján

En el marco del año electoral que inicia, mujeres del frente Cambia Mendoza se reunieron en Luján para delinear una estrategia conjunta que les permita aportar al fortalecimiento de la coalición local y su rol durante la campaña.

Convocadas por las dirigentes Alicia Beningaza y Cecilia Páez, de la UCR y el PRO respectivamente, llegaron hasta un reconocido café lujanino cerca de 40 mujeres políticas para un desayuno de trabajo que tuvo diagnósticos de la situación sociopolítica actual que atraviesa el país, las medidas económicas a días de conocerse los últimos datos de la inflación, y las políticas desarrolladas en torno a la defensa de los derechos de las mujeres e infancias.

Además, hicieron un análisis sobre la provincia y los departamentos, acordando trazar una hoja de ruta que les permita aportar al armado de la plataforma de propuestas del frente que componen.

Manifestaron la necesidad de darle continuidad a la coalición local, priorizando los avances que tuvo la provincia en estos años en base a la austeridad y al crecimiento sostenido, dándole mayor impulso a las políticas del Gobierno de Mendoza que impactan directamente sobre la ciudadanía.

Mujeres de #CambiaMendoza seguimos avanzando.



Nos reunimos referentes de UCR, PRO, CC, Partido Socialista, Libres del Sur y PDP para delinear acciones del año electoral.



Somos activistas del diálogo, la unidad y la construcción colectiva.

Preparadas para lo que viene! pic.twitter.com/0VnesjNk1w — Alicia Beningaza (@AliciaBeningaza) January 14, 2023

Participaron del desayuno referentes del PDP con la presencia de la diputada Josefina Canale; por el socialismo Laura Martínez; por la Coalición Cívica Daniela Stella; por Libres del Sur Belén Bobba; y por el radicalismo tomó la palabra la diputada Evelyn Pérez.

También estuvieron presentes las mujeres integrantes de “Pelos de Cocker Planchado” Adriana Videla y Betina Ridois, que marcaron la importancia de la fiscalización en las próximas elecciones y de boleta única, el nuevo instrumento para votar. Además, participaron funcionarias, concejalas y la refente de la OTR, Adriana Huetagoyena.

“Desde el 2015 las mujeres de los partidos del Frente venimos trabajando en conjunto y acompañando la gestión. Fuimos parte de los distintos procesos y hoy nos encontramos para delinear nuestras acciones para lo que viene. Claro que no será fácil, la coyuntura nacional viene golpeando fuerte a las provincias que no compartimos color político con el Gobierno de los Fernández, pero con la gestión local y una plataforma pensada en la agenda de la gente vamos a ser nuevamente una alternativa fuerte”, manifestó la ex concejala lujanina Alicia Beningaza.

“Con reuniones como esta nos ponemos en marcha para este 2023, invitamos a todos a que se sumen y construyan de manera colectiva”, finalizó la dirigente radical.

Reunimos fuerzas para lo que viene uD83DuDCAAuD83DuDCAAuD83CuDDE6uD83CuDDF7

Este sábado nos reunimos mujeres referentes de Cambia Mendoza para delinear una estrategia conjunta que nos permita aportar al fortalecimiento de la coalición local y nuestro rol durante la campaña. pic.twitter.com/dPJN738yEz — Cecilia Páez (@CeciPaezOK) January 14, 2023

Por su parte, la actual concejala Cecilia Páez destacó que "estamos ante una Argentina que cruje desde los cimientos, es hora de que estemos a la altura de lo que la ciudadanía demanda de la política".

"Creo en la fuerza transformadora de las mujeres, creo en cada una de nosotras como promotoras del diálogo y de la unidad. Espero que este año podamos juntas militar en cada elección por los proyectos significativos para la sociedad que queremos", agregó Páez.