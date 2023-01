Una referente liberal habló de su desarrollo y definió a Javier Milei como una esperanza

La referente de la Libertad Avanza en la ciudad de Mar del Plata, Juliana Santillán, dialogó con MDZ sobre la influencia del liberalismo en su desarrollo político. Ésta definió al diputado y candidato presidencial, Javier Milei, como "el responsable de todo lo bueno que pueda pasar en Argentina".

- ¿Qué significa el liberalismo en tu vida?

- El liberalismo me interpela desde que tengo 13 años. La gente grande, como mi madre, estudió en su primaria el libro "Bases" de Alberdi y en la biblioteca de mis padres tenía su lugar. El liberalismo es una lectura obligada. Se transformó en una filosofía de vida desde mi adolescencia. El liberalismo permite preguntar y buscar respuestas que no se van a responder con lo tradicional. El liberalismo es una forma de vida, una filosofía y una forma de relacionarte con los demás y con tu proyecto de vida propio que siempre tiene que ser en función a mejorar el proyecto de vida de los demás. En primer lugar está la vida y la propiedad.



- ¿Qué ejes planteas respecto a las ideas de la libertad?

- El liberalismo es la respuesta de los caminos por el eje que tienen que ir. El respeto a la vida, a la propiedad privada y a la libertad. Esos tres ejes son los que luego acomodan a los demás. Es el orden espontáneo de Adam Smith. Todo tiene un correlato mientras los ejes centrales estén claros. Esta sociedad necesita a gritos liberalismo en la filosofía, en las formas de vida y por supuesto en la política.



- ¿Qué académico y qué libro recomendarías a alguien que se quiere incursionar en el liberalismo?

- Estoy por empezar el 10 de enero el diplomado en Economía austríaca, ni más ni menos con Alberto Benegas Lynch. Creo que pedirle a los chicos que lean lecturas liberales que tengan que ver con el ser humano. Por ejemplo, "La Acción humana" de Adam Smith es un gran libro. Ese ese es el libro que leía cuando conocí a Javier Milei. Tengo todos los libros de él. Mis lecturas tienen que ver más con la ciencia económica. Desde John Locke y su filosofía para acá, todo. Hay que leer todo lo que tenga que ver con la praxis económica. "La Riqueza de las Naciones" es otro libro recomendable. Cabe destacar que es enorme también lo que hizo Javier Milei en base al conocimiento de estas ideas.

El diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei.

- Hay información sobre que pasaste por el radicalismo, ¿cómo se da esa transformación hacia el liberalismo?

- Nunca pasé por el radicalismo, soy la referente más operada y tergiversada de todo el armado de Javier Milei. El radicalismo tiene que ver conmigo por lo siguiente: cuando estudiaba derecho había un voto que pedía el Centro de Estudiantes que era la Franja Morada por el boleto estudiantil gratuito. Para poder votar tenías que ser afiliado al radicalismo. Me afilié al partido Radical de Máximo Abad, voté y nunca más participé. Con el radicalismo nunca más.



- ¿Por qué crees que se difunden esas ideas?

- En Juntos por el Cambio hice una militancia anti-kirchnerista de comunicación en los medios. Pero nunca participé de ninguna lista de Juntos por el Cambio. Cuando tuve que criticar a Mauricio Macri lo hice en la presidencia y eso me costó muchos dolores de cabeza. Me pasaba criticando a Macri en el mandato diciendo que ese Gobierno estaba acabado. Entonces los que no quieren interiorizarse un poco de las historias te van a decir "Juliana es radical, Juliana pasó por todos los partidos", mentira, no pasé por ningún partido porque son lo que existieron fueron agrupaciones que luego se disolvieron. Republicanos Unidos no fue partido, el NOS no fue partido. Son cosas que son referencias pero no son partidos.



- ¿Cómo definirías al diputado de Libertad Avanza, Javier Milei?

- Es el responsable de todo lo bueno que le pueda pasar a la Argentina. Tenemos que creer y seguir de una vez por todas la intuición. En Argentina jugamos de memoria. En la política vamos a un lado o vamos al otro. Javier Milei nos abre esa puerta que no nos abrió ninguna de las terceras fuerzas anteriores en la política. Javier Milei es esa persona que miro los ojos y no le puedo no creer. No lo podés no acompañar, no podés no creerle. Podés no entenderlo pero no le podés no creer. Javier Milei es una persona que tiene muchos detractores pero esos detractores lo son porque no lo entienden. El que lo entiende no lo puede no acompañar. Es una persona extraordinaria, maravillosa y te digo algo: Javier Milei nunca le haría daño a nadie.